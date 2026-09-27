Polska Artykuł 5. NATO "jest jedną z gwarancji". "W tej sprawie wszyscy musimy mówić jednym głosem" Justyna Sochacka |

Trela: jeżeli centymetr terytorium NATO będzie zaatakowany, powinniśmy być w wielkim sojuszu, żeby go bronić Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Politycy w niedzielnym programie "Kawa na ławę" w TVN24 dyskutowali o rosyjskich prowokacjach. Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zwrócił uwagę na wzrost niepokojów wokół estońskiej Narwy. Zapytał w tym kontekście o ewentualne zastosowanie artykułu 5. NATO.

Gajewska: w tej sprawie jasno wypowiedział się premier

- Tutaj bardzo znacząco wypowiedział się pan premier Donald Tusk w Sejmie, że jeżeli będziemy pozwalać sobie na to, żeby mówić, że nie będziemy wspierać naszych sojuszników i jednoznacznie dawać do zrozumienia, że to nie są nasze interesy, możemy spotkać się w sytuacji zagrożenia z taką samą reakcją naszych sojuszników - powiedziała wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

Podkreśliła, że "tego nie chcemy". - Chcemy, żeby polskie bezpieczeństwo było dla nas absolutnie priorytetowe. Chcemy nie dopuszczać do sytuacji, w której w naszym regionie będzie działo się jakiekolwiek zagrożenie wojenne - mówiła. Kontynuowała, że "właśnie dlatego na skalę rekordową zbroimy się".

Gajewska: w tej sprawie jasno wypowiedział się premier Tusk Źródło: TVN24

Bortniczuk: w sprawie artykułu 5. NATO musimy mówić jednym głosem

Kamil Bortniczuk z PiS odniósł się do wypowiedzi rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który twierdzi, że w krajach bałtyckich łamane są prawa osób rosyjskojęzycznych.

- Te słowa brzmią bardzo niepokojąco, bo one są kalką tego, co mówił, czy to przed aneksją Krymu, czy przed atakami na Gruzję kiedyś, czy przed atakami na Ukrainę ostatnio - ocenił. Dodał, że "im częściej Putin mówi o tym, że prawa rosyjskojęzycznej ludności na jakimkolwiek terytorium są łamane, tym bardziej i mocniej czerwona lampka wszystkim nam w NATO powinna się zapalić".

- Myślę, że w tej sprawie wszyscy musimy mówić jednym głosem i mam nadzieję, że wszyscy przy tym stole będziemy mówić jednym głosem, że artykuł piąty jest jedną z gwarancji naszego bezpieczeństwa, poza naszą własną siłą, którą musimy budować też ponad politycznymi podziałami - mówił.

Bortniczuk: w sprawie artykułu 5. NATO musimy mówić jednym głosem Źródło: TVN24

Tyszka: polskie wojsko powinno przede wszystkim bronić wschodniej granicy

Według Stanisława Tyszki (Konfederacja), "Wojsko Polskie przede wszystkim powinno bronić długiej granicy wschodniej".

- A z tym sobie nie radzimy, jak widać, bo nie mamy na przykład systemów obrony przeciwdronowej - ocenił.

Tyszka o kwestii artykułu 5. NATO Źródło: TVN24

Trela: jeżeli centymetr terytorium NATO będzie zaatakowany, powinniśmy być w wielkim sojuszu, żeby go bronić

Poseł Lewicy Trela podkreślił, że artykuł 5. NATO "to fundament naszego bezpieczeństwa sojuszniczego".

Przekonywał, że "jeżeli którykolwiek centymetr terytorium NATO będzie zaatakowany, powinniśmy być w wielkim sojuszu państw natowskich, żeby bronić tego centymetra". - Bo będziemy oczekiwać, że jeżeli kiedykolwiek uwidziałoby się Putinowi, czy innemu zbrodniarzowi Federacji Rosyjskiej zaatakowanie naszego centymetra, to wszyscy staną za nami murem - zaznaczył.

- Bardzo bym chciał, żeby absolutnie wszystkie partie w polskim parlamencie, co do partii demokratycznych nie mam żadnych wątpliwości, że tak właśnie mówimy, żeby partie opozycyjne też tak mówiły - dodał.

Trela: jeżeli centymetr terytorium NATO będzie zaatakowany, powinniśmy być w wielkim sojuszu, żeby go bronić Źródło: TVN24

Pasławska: sytuacja jest wyjątkowa

Posłanka PSL Urszula Pasławska oceniła, że "sytuacja jest absolutnie wyjątkowa". Dodała, że "to w którym momencie jesteśmy i co się może wydarzyć w następnych tygodniach, powinna nas wszystkich zobowiązać do tego, iż racja stanu będzie dla nas najważniejsza".

Mówiła, też, że "propaganda Putina powinna być ścigana w Polsce".

Pasławska: sytuacja jest wyjątkowa Źródło: TVN24

Schreiber: z Polski powinien płynąć zdecydowany głos

- Dla nas jest sprawą zupełnie jasną i fundamentalną, że sojusz NATO jest po to, żeby bronić interesów Polski, ale także wówczas działa, kiedy trzeba bronić naszych sojuszników. I to jest sprawa, która nie podlega żadnej dyskusji - powiedział szef klubu Rozwój Plus Łukasz Schreiber.

Dodał, że "z Polski powinien w tej sprawie płynąć jeden zdecydowany głos ze wszystkich stron, niezależnie od naszych różnic politycznych".

OGLĄDAJ: Słowa Putina i rosyjskie prowokacje. "Artykuł 5. NATO jest najważniejszy" Zobacz cały materiał