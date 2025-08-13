"Zwerbowany przez obce służby". Aresztowano młodego dywersanta z Ukrainy

Tusk o zatrzymaniu 17-letniego Ukraińca. "Nie ma lepszego prezentu dla Rosjan" Źródło: TVN24

Jak poinformował w środę na platformie X Tomasz Siemoniak, "ABW i policja zatrzymały 17-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie obcych służb przeprowadzał dewastacje pomników ofiar UPA (w tym pomnika w Domostawie) oraz gmachów publicznych poprzez antypolskie napisy".

We wpisie przekazał, że działania te miały na celu "wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińcami".

Tusk o wzbudzaniu konfliktów przez Rosję

W środę o zatrzymaniu młodego Ukraińca mówił również na konferencji Donald Tusk. Odbyła się ona po serii spotkań liderów państw w sprawie wypracowania pokoju w Ukrainie. Jak zaznaczył szef rządu, "wzbudzanie konfliktów czy niechęci między Ukraińcami i Polakami to bardzo często wynik działań obcych służb".

Poinformował, że to nie jest pierwszy przypadek tego rodzaju zatrzymania. - Ten młody Ukrainiec został zwerbowany przez obce służby. Nie ma lepszego prezentu dla Rosjan - dodał.

- Trzeba prowadzić politykę zdecydowaną, twardą, partnerską. Trzeba szukać wszędzie, gdzie to jest potrzebne i możliwe polskiego interesu, także w relacjach z Ukrainą. Ale pamiętajmy o tym, że prawie w każdym z tych przypadków to Rosja stoi za próbą wzbudzania konfliktów oraz emocji antypolskich w Ukrainie i antyukraińskich w Polsce - zwrócił uwagę Tusk.

Dobrzyński o szczegółach sprawy

Tego samego dnia o sprawie napisał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak sprecyzował, 17-latek miał na terenie Wrocławia, Warszawy i miejscowości Domostaw "umieszczać na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską".

Na opublikowanym przez niego zdjęciu widać banderowską flagę i napis w języku ukraińskim "Chwała UPA", co zatrzymany umieścił na pomniku Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Dobrzyński zaznaczył, że obecnie prowadzone są czynności procesowe, a postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Krajowa.

