Apel do władz kraju w sprawie in vitro. "Możemy mówić o epidemii" bezpłodności

"Nieludzkie, żeby piętnować tych ludzi, którzy dzięki procedurze in vitro mogą mieć dzieci" 09.10| - To obraża ludzi, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby skorzystać z tej procedury - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha. Odniosła się w ten sposób do słów, jakie Jan Duda, kandydat na senatora i ojciec prezydenta, mówił o in vitro. Nazwał ją "eksperymentem medycznym". Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta stwierdził, że ta metoda budzi "wątpliwości moralno-etyczne". Wskazywał również, że "są różne inne metody walki z bezpłodnością". tvn24