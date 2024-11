"To warunek konieczny do naprawienia wyrządzonych krzywd". Apelują do biskupa

Dla wszystkich musi być jasne, że dziecko nigdy nie ponosi odpowiedzialności za przemoc, której doświadcza - czytamy w liście skierowanym do biskupa diecezji tarnowskiej Andrzeja Jeża. Podpisali się pod nim przedstawiciele KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz osoby skrzywdzone przez duchownych. Sprawa dotyczy sposobu zakwestionowania przez kurię roszczeń zadośćuczynienia za molestowanie przez byłego już księdza.

Apel do biskupa

Biuro Delegata KEP do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży i inne osoby przygotowujące spotkania skrzywdzonych z Episkopatem na Jasnej Górze w liście do biskupa tarnowskiego zaapelowali o wycofanie się z "błędnej argumentacji" sugerującej współodpowiedzialność dziecka za wykorzystanie seksualne.

Zaznaczono, że "w argumentacji procesowej konieczna jest rzetelna wiedza nt. dramatu wykorzystania seksualnego i empatia wobec tych, którzy w taki sposób zostali skrzywdzeni". "W związku z tym zaapelowaliśmy do biskupa o wycofanie się z błędnej argumentacji. Jest to jeden z koniecznych warunków do naprawienia wyrządzonych krzywd" - napisano w liście.

Komunikat biskupa: nie można w żadnym stopniu obarczać winą osób skrzywdzonych

"Podczas spotkań z duchowieństwem diecezji tarnowskiej, kiedy był podejmowany temat krzywd wyrządzonych przez niektórych duchownych, zawsze jednoznacznie podkreślałem i podkreślam, że winę ponosi sprawca i za popełnione przestępstwo powinien on zostać adekwatnie do winy ukarany" - poinformował biskup Jeż.

Pełnomocnik diecezji: istotą sporu nie jest kwestionowanie winy byłego księdza

W ocenie mecenasa istotą procesu i sporu nie jest kwestionowanie winy byłego już księdza, ale to, że diecezja tarnowska "nie uznaje swojej odpowiedzialności cywilnoprawnej, albowiem to sam sprawca odpowiada również cywilnie, co powoduje, iż stosowne roszczenia finansowe winny być kierowane do osoby skazanej prawomocnym wyrokiem". Zwrócił uwagę, że "pomimo tego, to od diecezji żąda się kwoty 50 razy wyższej aniżeli od sprawcy".