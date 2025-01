"Żołnierze biegaliby w dresach". Wiceszef MON ujawnia

"Żołnierze biegaliby w dresach". Tomczyk o mundurach dla wojska

Tomczyk: zostało już wszczętych 21 śledztw

Tomczyk: WOŚP pomogła milionom ludzi w naszym kraju

Polityk stwierdził, że "nie ma nic bardziej obrzydliwego, niż popsuć Polakom takie święto jak WOŚP". - WOŚP to jest taka idea i akcja, która była na długo zanim powstał PiS . I to jest jedna z niewielu akcji w Polsce, która łączy naprawdę rzesze Polaków, niezależnie od tego, na kogo głosują - kontynuował.

Tomczyk: prezydent zapomniał o jednej rzeczy

- Myślę, że prezydent zapomniał o jednej rzeczy. To nie jest tak, że polski rząd obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej, tylko (to) Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. To jest jednak trochę jak znieważyć własny kraj, że w czasie wykonywania swoich obowiązków, w czasie kiedy prezydent powinien być dumny z tego, że Polska wchodzi w czas inauguracji prezydencji, on w tym czasie jest na nartach - komentował przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.