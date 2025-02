Rzeczniczka Bodnara: pracownik TK złożył kopertę w sekretariacie Michała Ostrowskiego

Ustaliliśmy, że 3 lutego pracownik Trybunału Konstytucyjnego osobiście przyjechał do siedziby Prokuratury Krajowej, a następnie złożył kopertę w sekretariacie zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego - powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.

Prezes krytykowanego w obecnym kształcie Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, były bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry - najpierw w kierowanym przez niego ministerstwie, a następnie w Prokuraturze Krajowej - poinformował w środę po południu, że pod koniec stycznia podpisał liczące 60 stron zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałek Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa RCL, niektórych sędziów i prokuratorów.

Jego zdaniem przestępstwo polega na tym, że osoby te "działają w zorganizowanej grupie przestępczej, i w krótkich odstępach czasu (...), mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego". Dodał, że chodzi o przestępstwo "zamachu stanu".

Adamiak: do sekretariatu Ostrowskiego wpłynęła koperta

W czwartek głos w tej sprawie zabrała rzeczniczka prokuratora generalnego Adama Bodnara prokurator Anna Adamiak. Powiedziała, że "Prokuratura Krajowa wczoraj z mediów dowiedziała się, że zastępca prokuratora generalnego, prokurator Michał Ostrowski, wszczął postępowanie karne z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego o możliwości popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez najwyższych urzędników państwowych".

- Uzyskaliśmy tę informację z mediów, więc podjęliśmy działania, żeby tę informację potwierdzić. Dziś ustaliliśmy, że 3 lutego pracownik Trybunału Konstytucyjnego osobiście przyjechał do siedziby Prokuratury Krajowej, a następnie złożył kopertę w sekretariacie zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Ten fakt przekazania korespondencji został odnotowany przez panią sekretarkę, która pracuje w sekretariacie tego zastępcy prokuratora generalnego - dodała.

- To jest stan naszej wiedzy potwierdzający, że wpłynęła do prokuratury, a konkretnie do zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego jakaś korespondencja z Trybunału Konstytucyjnego. Zgadza się tylko sygnatura, bo na kopercie była odnotowana sygnatura, którą pan prokurator Michał Ostrowski w mediach przekazał do wiadomości - tłumaczyła Adamiak.

Adamiak: na tę chwilę to korespondencja prywatna pana Ostrowskiego

Adamiak tłumaczyła, że z przepisów zatwierdzonych przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego wynika, że "w momencie, kiedy korespondencja wpłynęła do prokuratora Michała Ostrowskiego, z uwagi na to, że nie posiada on kompetencji, czyli - jak to my nazywamy - nie posiada urządzeń do dokonywania ewidencji i rejestracji dokumentów, powinien ten dokument przekazać właściwej jednostce, która jest właściwa z uwagi na zakres prowadzonego postępowania".

- Można powiedzieć, że na chwilę obecną korespondencja o nieznanej nam treści oficjalnie, która wpłynęła z Trybunału Konstytucyjnego, jest korespondencją prywatną pana prokuratora Michała Ostrowskiego. Są to standardy światowe - mówiła Adamiak.

Zastępca Bodnara powołany przez Morawieckiego

Ostrowski, który wszczął śledztwo Święczkowskiego, piastuje funkcję zastępcy prokuratora generalnego od listopada 2023 roku. Powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki (PiS). Ostrowski to jeden z prokuratorów, którzy razem z innymi powołanymi za czasów Zbigniewa Ziobry zastępcami prokuratora generalnego podpisywał się pod krytycznymi wobec działań nowej władzy oświadczeniami. Wspólnie złożyli zawiadomienie, które stało się podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego.

Prokurator Ostrowski: wezwaliśmy Bodnara do zmiany decyzji TVN24

Pod koniec grudnia prokurator generalny Adam Bodnar skierował trzech swoich zastępców - Ostrowskiego, ale też Roberta Hernanda i Krzysztofa Sieraka - do pracy w wydziałach zamiejscowych Prokuratury Krajowej.

Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie jest krytykowany przez obecne władze i część prawników. 6 marca 2024 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Za czasów pierwszych rządów PiS (2005-2007) początkowo był szefem biura do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Później - od września 2006 do listopada 2007 roku - Święczkowski był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

