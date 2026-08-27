Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. "Nikt nie da mi żadnych gwarancji"

|
Andrzej Poczobut podczas rozmowy w ramach Campusu Polska Przyszłości 2026
Andrzej Poczobut o powrocie na Białoruś
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Waszczuk
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Andrzej Poczobut powtórzył zapowiedź, że wróci we wrześniu na Białoruś. Na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie wyjaśnił, że jest potrzebny Polakom przebywającym na Białorusi. Przyznał, że zdaje sobie sprawę z ryzyka. - Nikt nie da mi żadnych gwarancji - mówił.

Andrzej Poczobut - dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i wieloletni korespondent "Gazety Wyborczej" w Grodnie, który był więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki - był jednym z prelegentów w trakcie czwartkowych paneli i rozmów w ramach Campus Polska Przyszłości w Olsztynie. - Jadę wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Ci ludzie potrzebują mojej obecności, kiedy rozmawiamy, to pytają, kiedy już przyjadę - zapowiedział podczas spotkania.

Dodał, że obecnie około 3,8 tysiąca dzieci na Białorusi uczy się języka polskiego i wciąż działa Związek Polaków w tym kraju. Ocenił, że jest tym ludziom potrzebny.

Andrzej Poczobut podczas rozmowy w ramach Campusu Polska Przyszłości 2026
Andrzej Poczobut podczas rozmowy w ramach Campusu Polska Przyszłości 2026
Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Waszczuk

Pytanie o powrót na Białoruś zadała Poczobutowi Białorusinka, która mieszka teraz w Polsce. Powiedziała, że jest dziennikarką i siedziała w białoruskim więzieniu. - Czy nie uważa pan, że tu, w demokratycznym kraju może pan zrobić więcej niż tam, na Białorusi? - pytała.

- Nikt nie da mi żadnych gwarancji, jak się zachowają władze Białorusi - odpowiedział Poczobut i dodał, że zamierza wrócić w rodzinne strony także po to, by poszerzać tam przestrzeń wolności wypowiedzi. Przypomniał, że jeden z opozycjonistów, Mikoła Statkiewicz, odmówił wyjazdu z Białorusi i w internecie komentuje działania białoruskiego rządu, prowadzi bloga.

- Jakaś przestrzeń wolności na Białorusi jednak jest. Nie jest to oczywiście wolność w stu procentach, ale zamierzam tę przestrzeń wolności poszerzać, mam nadzieję, że mi się to uda - powiedział Poczobut. Dodał przy tym, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie wiąże się z powrotem na Białoruś.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który pod koniec kwietnia po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia, na początku spotkania został uhonorowany nagrodą Campus Polska Przyszłości. Wcześniej taka nagrodą uhonorowano byłego premiera Jerzego Buzka oraz zmarłą niedawno uczestniczkę powstania warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską.

Uczestnicy spotkania długo oklaskiwali Poczobuta, którego nazwano "człowiekiem niezłomnym". Opozycjonista powrót na Białoruś zapowiedział niedługo po powrocie do Polski. Argumentuje niezmiennie, że ponad 20 lat życia oddał Związkowi Polaków na Białorusi i oni tam na niego czekają.

Poczobut o czasie w więzieniu reżimu Łukaszenki

W trakcie spotkania Poczobut wiele opowiadał o trudnych warunkach w białoruskim więzieniu. Przyznał, że pomogła mu przetrwać wiara w Boga. - W momencie, w którym zostaje się samemu, nie ma nikogo dookoła, to wtedy pozostaje tylko nam Bóg i wiara. Wiara bardzo mocno mi dopomagała - mówił.

Dopytywany przez jednego z uczestników, jak w tak trudnych warunkach więziennych wiara mu pomagała, Poczobut odpowiedział, że to jest zgodne z powiedzeniem o tym, że gdy strzelają do żołnierzy w okopach, to wówczas nie ma tam ateistów. - Wielu o tym zapomina, gdy zagrożenie już mija. Ale to inna sprawa - stwierdził.

Dopytywany, czy - jego zdaniem - Białoruś wyrwie się spod nadrzędnej kurateli Rosji, odpowiedział, że ma na to nadzieję i że stanie się to możliwe, gdy Rosja będzie osłabiona i zajęta swoimi sprawami. Wczoraj w podobnym tonie wypowiadał się na Campusie białoruski laureat pokojowego Nobla Aleś Bialacki.

Poczobut zaapelował do słuchaczy, by nie zapominali, że Białoruś jest niepodległym państwem. - Uważam, że ten, kto postrzega Łukaszenkę jako marionetkę uzależnioną od Putina, ten się myli. Zależność Białorusi od Rosji jest gigantyczna, ale Białoruś dla Rosji też jest ważna, co pokazuje wojna na Ukrainie. Ta wojna pokazuje, że jest też oddziaływanie Białorusi na Rosję. Dlatego rozmowy ludzi zachodu z Łukaszenką są próbą dojścia do Putina. Nie warto nie doceniać Łukaszenki - powiedział Poczobut.

Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy
Dowiedz się więcej:

Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy

Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

Powrót Poczobuta do Polski

Pod koniec kwietnia Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał tam od marca 2021 roku W lutym 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome "wzniecanie nienawiści" oraz rzekome "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa".

Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Uwolnienie Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.

OGLĄDAJ: USA i "zupełnie bezcelowy dialog". "Musieli zapłacić bardzo wysoką cenę"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki bał się wsiąść do pociągu. "Myślał, że to jedna wielka prowokacja"
Kultura polityczna
Udostępnij:
Tagi:
BiałoruśAndrzej Poczobut
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia
Szukają go w sprawie plecaka. Było w nim 20 tysięcy
WARSZAWA
cukierki
Alarmujące wyniki kontroli słodyczy
BIZNES
20260827_202442_FIG0804
Koszykarze nadal niepokonani. Mundial na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
imageTitle
Lech zrobił swoje i przypieczętował awans do Ligi Europy
EUROSPORT
bre_27082026_rakow_041
Raków nie zagra w Lidze Konferencji. Zawiódł w dogrywce
EUROSPORT
Władimir Putin
Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą
BIZNES
Upał
Tu piątek upłynie pod znakiem upału i silnego wiatru
METEO
36-latek wpadł z workiem ziemniaków
Wybiegł ze sklepu, krzycząc "złodziej ukradł ziemniaki"
WARSZAWA
Niektórzy nie mają dokąd wrócić, Nepal
"Martwimy się, że jego autobus mógł zostać porwany przez powódź"
METEO
Radosław Piesiewicz
Żurek o Piesiewiczu: to nie jest żadna ofiara polityczna
FAKTY PO FAKTACH
Radosław Piesiewicz
"To był intensywny dzień". Żurek potwierdza zarzuty dla Piesiewicza
Maciej Duda, Robert Zieliński
Trzęsienie ziemi w Tybecie
W Tybecie zadrżała ziemia
METEO
Cyberbezpieczeństwo
Giganci biją na alarm. "Staną się znacznie bardziej powszechne
BIZNES
GettyImages-2258714123
Monaco bezlitosne dla Górnika. Marzenia o Lidze Konferencji rozbite w pył
EUROSPORT
Policja Polska
Pseudokibic z "Torcidy" ekstradowany. W Polsce usłyszał poważne zarzuty
Polska
imageTitle
Jagiellonia nie zostawiła rywalom złudzeń. Zagra z fazie ligowej Ligi Europy
EUROSPORT
FAKTY2
Telewizja Republika i Zondacrypto. Wcześniej współpraca, teraz "prowokacja"
Tomasz Pupiec
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
10 godzin, dwie kontrole, ten sam pijany kierowca
WARSZAWA
Oblał ją łatwopalną cieczą
Oblał partnerkę łatwopalną cieczą, a potem podpalił. Trafił do aresztu
Opole
Donald Trump
Trump: Putin nie zaatakuje NATO
Świat
Pożar hali w miejscowości Bielsko
Ogromny pożar hali. Na miejscu 25 zastępów straży
Poznań
Toronto Islands Park, Ontario, Kanada shutterstock_2768012799
Trump zmienia nazwę jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
BIZNES
Doprowadzenie jednej z zatrzymanych kobiet
CBA na Dolnym Śląsku, zatrzymani w prokuraturze. Usłyszeli zarzuty
Wrocław
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Polska musi zdążyć do końca roku. "Chcemy zabezpieczyć tych pracowników"
BIZNES
Auto zderzyło się z dwoma ciężarówkami
Tragedia na autostradzie. Zderzenie auta, busa i ciężarówki
Wrocław
imageTitle
Hitów nie zabraknie. Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Zaćmienie księżyca, Pogrzebień (7.09.2025)
Nastawcie budziki, żeby zobaczyć zaćmienie Księżyca
METEO
imageTitle
Polski mundial bezpieczny. UEFA zawiesiła bojkot
EUROSPORT
Wypadek na A2 w powiecie żyrardowskim
Trzy wypadki na A2, są ranni
WARSZAWA
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Piesiewicz mówi o gotówce za zegarek. Szef "Superwizjera": to naiwne
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica