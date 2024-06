"Jeśli to mają robić populiści, to Chryste Panie..."

Andrzej Olechowski, były szef MSZ i były minister finansów w nawiązaniu do niedzielnych wyborów we Francji i nadchodzących wyborów prezydenckich w USA mówił o ogromnym znaczeniu pomocy - między innymi przez te państwa - Ukrainie .

- Zdajemy sobie sprawę jako Europejczycy, że to my jesteśmy w pierwszym rzędzie. Dlatego tak niebezpieczny jest ten postęp populistów. To, że Marine Le Pen się z tym zgodziła (przekazywaniem pomocy Ukrainie - red.), to nie znaczy, że nie będzie szukała dziury w całym i nie będzie starała się tego ograniczyć. Już widzimy, co robi Orban - powiedział Olechowski.