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Zmarł Andrzej Morozowski. "Był naszym przyjacielem"

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Andrzej Morozowski
Tomasz Sianecki pożegnał Andrzeja Morozowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są i takim człowiekiem na pewno jest Andrzej Morozowski - przyznała zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak. - Andrzej był naszym przyjacielem. Był osobą bardzo dla nas bliską i głęboko wierzę, że był też przyjacielem naszych widzów - mówiła dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, po długiej chorobie. - To nie jest tak, że się tego nie spodziewaliśmy. Natomiast zawsze, kiedy nadchodzi ten moment, człowiek czuje się zaskoczony - przyznał dziennikarz TVN24 Tomasz Sianecki.

- Andrzej był naszym przyjacielem. Był osobą dla nas bardzo bliską i wierzę głęboko (...), że był też przyjacielem naszych widzów - podkreśliła dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Grysiak: to jest nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych

Morozowski przez lata prowadził program "Tak jest" - robił to, dopóki pozwalało mu zdrowie. - Czekaliśmy na ciąg dalszy. Bez względu na to, w jakiej Andrzej był kondycji, czy byliśmy przed chemią, czy po. I w lepszych, i gorszych momentach rozmawiałam z Andrzejem o tym, kiedy wraca - wspominała zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak.

Jak zaznaczyła, było to ważne nie tylko dla samego Morozowskiego, ale i dla całej redakcji. - To jest nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są tacy ludzie i takim człowiekiem na pewno jest Andrzej - przyznała.

- Nie było takiego przystanku na naszej trasie urodzinowej, gdzie ludzie nie pytaliby o Andrzeja - powiedziała Grysiak. Jak wspominała, były takie spotkania z dziennikarzami TVN24, w czasie których nagle ktoś z widowni wstawał i mówił: "bardzo proszę powiedzieć Andrzejowi (…), że jest wspaniały, że na niego czekamy, że wielu takich dziennikarzy po prostu już nie ma".

Grysiak oceniła też, że Morozowski symbolizował dziennikarstwo. Wspominała między innymi powrót z panelu, na którym jedna z osób stwierdziła, że "dziennikarstwo już się kończy". - Andrzej wściekał się razem ze mną i mówił: "nie kończy się, tylko ludzie muszą wiedzieć, że ono jest krytycznie ważne". Dla mnie to było zupełnie niezwykłe, że ktoś w tak ciężkiej chorobie nagle dyskutuje o tym, jak ważny jest nasz zawód - przyznała.

Kuligowska: cały czas rozmawialiśmy o polityce

Dziennikarka TVN24 Marta Kuligowska wspominała pierwszą edycji gali Nagrody Mariusza Waltera, która odbyła się 15 marca 2024 roku. Morozowski - z uwagi na złe samopoczucie - się na niej nie pojawił. - Wtedy zaczął się ten poważny etap chorobowy, ciąg pobytu w szpitalach i bardzo dzielnej, bardzo długiej walki z chorobą - mówiła.

Jak wyznała Kuligowska, w czasie szpitalnych wizyt przynosiła Morozowskiemu do jedzenia to, co lubił, między innymi chałkę, zimne nóżki czy jagodzianki. - On żył polityką. Nieważne, w jakiej był formie: lepszej, gorszej. Był bardziej śpiący, był po chemii, przed chemią, w trakcie - to cały czas rozmawialiśmy o polityce - mówiła.

Źródło: tvn24
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