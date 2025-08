Szłapka: ta decyzja Dudy budzi emocje najgorsze z możliwych

Duda zablokował ustawę o pomocy psychologa dla młodzieży. Szłapka: budzi emocje najgorsze z możliwych Źródło: TVN24

Odchodzący prezydent Andrzej Duda zdecydował we wtorek o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy umożliwiającej osobom od 13. roku życia konsultacje psychologiczne bez zgody opiekuna. Dodał, że oznacza to, iż "ta ustawa nie wejdzie w życie".

Do decyzji prezydenta odniósł się w środę w "Jeden na jeden" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. - Na pewno nie poddamy się, będziemy zdeterminowani, żeby dalej o to zabiegać, o to walczyć - podkreślił.

Powiedział, że decyzja Dudy "budzi emocje najgorsze z możliwych, bo to jest głupota, złośliwość, małość, małostkowość, cynizm".

- Można szukać bardzo wielu przymiotników, żeby opisać to zachowanie, ale wszystkie są złe, bo tam nie ma żadnej przesłanki merytorycznej, która pozwalałaby zablokować (ustawę - red.). On nie zawetował tej ustawy, tylko wysłał do (prezesa TK Bogdana) Święczkowskiego, do Trybunału Konstytucyjnego, czyli realnie zablokował - dodał.

- Marny koniec marnej prezydentury - skwitował Szłapka.

