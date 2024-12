Duda w MKOl? Doradca prezydenta komentuje

Poboży: ten wpis jest absolutnie kompromitujący

- To Polski Komitet Olimpijski, a także Międzynarodowy Komitet Olimpijski chciałyby, tak to odczytujemy, mieć w swoim gronie honorowych członków pana prezydenta - powiedział doradca Dudy Błażej Poboży. Jak mówił, "dobrze byłoby, aby ktoś tego formatu, z takim doświadczeniem politycznym i przede wszystkim polityk światowej klasy, mógł wzmocnić tę organizację".

Odnosząc się do wpisu Donalda Tuska, stwierdził, że jest to "skrajna dezinformacja". - Ten wpis jest absolutnie kompromitujący, bowiem tu chodzi o zupełnie inny rodzaj funkcji w MKOl. Pan prezydent ma tę możliwość, jak rozumiem, zostania członkiem honorowym. Tymczasem w przypadku pani Włoszczowskiej jest ona członkiem zawodowym - twierdził Poboży. Zaznaczył, że "w przypadku członkostwa honorowego nawet nie ma wynagrodzenia".

Pomaska: ta sprawa załatwiana jest po PiS-owsku

Zgorzelski: spartoliliście temat i teraz już nie wiecie, co z tym zrobić

- Pan prezydent Andrzej Duda widocznie bardzo mocno wziął sobie do serca taką oto zasadę, że "gdy ważnego chcesz dokonać dzieła, bacz, by stosowna chwila nie minęła". Nie byłoby w tym nic złego, bo tak jak wcześniej wspomniano, byli politycy, szczególnie jeszcze czujący się młodo, mają prawo do aktywności międzynarodowej. To było, jest i będzie, ale nie tak to się załatwia - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z (PSL-Trzecia Droga).