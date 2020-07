Główny Inspektor Sanitarny: będę przekonywał pana prezydenta, żeby się zaszczepił

Prezydent Andrzej Duda do tej pory mógł mieć poczucie, że nie musi się szczepić przeciw grypie, ale w tej chwili zrobi to prawdopodobnie dla innych. Będę go do tego przekonywał - zapowiedział w TVN24 Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, był pytany w czwartek "Jeden na jeden" w TVN24 między innymi o słowa prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące szczepienia przeciwko grypie.

Prezydent na kampanijnym spotkaniu w Końskich 6 lipca powiedział, że "absolutnie nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych". - Ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić - mówił Andrzej Duda w Końskich.

Pinkas: będę przekonywał pana prezydenta, by się zaszczepił

Główny Inspektor Sanitarny podkreślał duże znaczenie szczepień na grypę, szczególnie w czasie pandemii, i zadeklarował, że on sam "będzie pierwszym, który się zaszczepi". Zapowiedział, że "z całą pewnością będzie rozmawiał z panem prezydentem" na temat szczepień ochronnych. - Prezydent dba o zdrowie swoje i swojej rodziny. Na przykład nie pali już papierosów, co jest wielkim sukcesem - mówił.

Pinkas przekonywał, że "prezydent podejmie właściwą decyzję, ma grupę ekspertów medycznych". - Pan prezydent jest osobą sprawną fizycznie, jest zdrowy. Do tej pory mógł mieć poczucie, że nie musi się szczepić, ale w tej chwili zrobi to prawdopodobnie dla innych. Będę przekonywał pana prezydenta, by się zaszczepił - powiedział gość "Jeden na jeden".

"Tak naprawdę to nie ja powinienem przekonywać pana prezydenta"

Zdaniem szefa GIS "szczepienia na grypę powinny być obowiązkowe dla grup ryzyka". - Powinniśmy zrobić wszystko, by zwiększyć dostępność szczepionki dla tych grup. Najważniejsze jest to, by zaszczepili się moi koledzy lekarze, moje koleżanki pielęgniarki. Personel medyczny powinien być zaszczepiony w pierwszej kolejności, on powinien dać przykład - podkreślał.

- Tak naprawdę to nie ja powinienem przekonywać pana prezydenta, tylko wszyscy jego przyjaciele lekarze - dodał Jarosław Pinkas.

Ile procent Polaków szczepi się na grypę?

Konkret24 przeanalizował dane Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) dotyczące szczepienia przeciw grypie w ostatnich latach. Wynika z nich, że w sezonie 2019/2020 na grypę zaszczepiło się 4,11 procent Polaków.

W ostatnich latach najmniej dawek szczepionek przeciw grypie sprzedano na polskim rynku w sezonie 2016/2017 - 1,25 miliona. Na szczepienia zdecydowało się wtedy 3,26 procent Polaków. Od tego czasu popularność szczepień przeciw grypie powoli rosła.

