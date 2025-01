Członek PKW o decyzji ministra finansów: rozsądne

Zgadzam się z panem ministrem Andrzejem Domańskim, że uchwała PKW z 30 grudnia jest niejasna prawnie - przekazał członek Państwowej Komisji Wyborczej mecenas Ryszard Kalisz. Ocenił, że decyzja ministra finansów, by zwrócić się do Komisji o wykładnię uchwały, to "rozsądne rozwiązanie". Chodzi o uchwałę, w której PKW przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, realizując decyzję nieuznawanej izby Sądu Najwyższego.

Minister finansów Andrzej Domański będzie dziś gościem "Faktów po Faktach" o godzinie 19.30 w TVN24.

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę, że zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla PiS. PKW przyjęła wtedy sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, realizując decyzję nieuznawanej izby Sądu Najwyższego.

Rozwiń

Członek PKW: uważam to za rozsądne rozwiązanie

Ten ruch szefa MF komentował w "Tak jest" członek PKW Ryszard Kalisz. - Ja oczywiście zgadzam się z panem ministrem Domańskim, że ta uchwała (Komisji - red.) z 30 grudnia jest niejasna prawnie, dlatego, że te dwie części tej uchwały pisały zupełnie różne osoby - powiedział.

- Natomiast to, że pan minister zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej, uważam za rozsądne rozwiązanie. Państwowa Komisja Wyborcza dokona tak zwanej wykładni autentycznej i odpowie na to pytanie, które stawia pan minister Domański - powiedział.

Kalisz: pochylę się nad tym wnioskiem pana ministra Domańskiego TVN24

Kalisz został zapytany, czy PKW ma uprawnienia, żeby interpretować swoją własną uchwałę. Ocenił, że "wszystko, co w tej chwili się dzieje, jest po raz pierwszy w historii ustroju Polski". Mówił przy tym, że "każdy ma prawo i każdy organ ma prawo do wykładni autentycznej tego, co zrobił". - Tak samo uważam, że i Państwowa Komisja Wyborcza ma prawo do wykładni swojej uchwały - oznajmił mecenas.

Przypomniał, że głosował przeciwko przyjęciu przez PKW uchwały wykonującej postanowienie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego.

- Pochylę się nad tym wnioskiem pana ministra Domańskiego. Mam nadzieję, że pozostali członkowie, również ci, którzy od początku głosują za PiS-em, czyli ta czwórka, również się pochylą nad wewnętrzną treścią łącznie ustępu pierwszego i drugiego. Ja oczywiście uważam, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie istnieje. I nie była spełniona i nie jest spełniona do dzisiaj norma artykułu 145, paragraf 6 Kodeksu wyborczego, czyli nie było orzeczenia Sądu Najwyższego - podsumował.

W przyjętej 30 grudnia uchwale PKW napisano, że jest ona "immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" - głosi treść paragrafu 2 uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało czterech członków PKW: Sylwester Marciniak, Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski. Trzech było przeciw: Ryszard Kalisz, Paweł Gieras i Maciej Kliś, a dwóch wstrzymało się od głosu: Ryszard Balicki i Konrad Składowski.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: TVN24