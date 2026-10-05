Polska Alert RCB odwołany. Operowało polskie lotnictwo

Liczne alerty, nieliczne schrony. Ich budowa to "proces wieloletni" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego" - napisano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o 18.48.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego.

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W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy… pic.twitter.com/pDEq4gUhCa — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026 Rozwiń

Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego o rosyjskim ataku na Ukrainę wydano w komunikacie z godziny 18.30.

"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał alert.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/tRqS8ViYUh — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026 Rozwiń