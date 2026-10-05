Alert RCB odwołany. Operowało polskie lotnictwo
"Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego" - napisano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o 18.48.
Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego o rosyjskim ataku na Ukrainę wydano w komunikacie z godziny 18.30.
"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał alert.
Źródło: tvn24.pl