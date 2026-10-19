Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"

Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: MON
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W związku z atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. O godzinie 13.45 odwołano alert.

W poniedziałek o godzinie 13.16 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów". 

Alert przesłano do odbiorców powiatów: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

O godzinie 13.45 alert został odwołany. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano. 

To kolejny alert RCB od niedzielnego wieczora. Pierwszy został ogłoszony w niedzielę o godzinie 22.16 i odwołany kilka minut po północy w poniedziałek, drugi nastomiast ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBWojewództwo lubelskie
Czytaj także:
imageTitle
"Rosyjski Tyson" nie żyje. Jego karierę przerwał tajemniczy wypadek w metrze
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w powiecie wejherowskim
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Trójmiasto
Nietrzeźwy kierowca autobusu wiózł 30 pasażerów
Wiózł 30 pasażerów, miał ponad pół promila alkoholu
Szczecin
Pożar w gminie Leszno pod Warszawą
Pożar domku letniskowego. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
WARSZAWA
imageTitle
Rosjanie z pretensjami do Polaków. "Wszystko rozbija się o politykę"
EUROSPORT
Nie żyje ojciec Edyty Bartosiewicz
Edyta Bartosiewicz podzieliła się smutną wiadomością. "Odszedł mój Tata"
Kultura i styl
Papież Leon XIV
Watykan przekazał nowe informacje o papieżu
Świat
Konkret24. Odra w USA i w Polsce
Po śmierci ponad tysiąca osób na tę chorobę ekspert WHO ostrzega
Zdrowie
Dziecko przed komputerem
Kolejne aplikacje z ograniczeniami wiekowymi. Nowy pomysł rządu
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
"Żandarmeria Wojskowa zareagowała natychmiast". Słuchacz WAM podejrzewany o szpiegostwo
Łódź
Policja niemiecka, policja, Niemcy
Atak w domu seniora. Nie żyje 86-latka, 72-letni pensjonariusz aresztowany
Świat
Kredyt umowa podpis dokument
Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
BIZNES
Budowa parkingu doprowadziła do odkrycia historycznych grobów
Odkryli skarby sprzed wieków. Zaczęło się od budowy parkingu
Polska
Nocny transport serca do przeszczepu w czasie rosyjskich ostrzałów
Od frontu do transplantacji. Druga misja ukraińskich dronów
Zdrowie
Jack Clark
Współzałożyciel Anthropic ostrzega. "Nie potrafimy jeszcze sobie wyobrazić"
BIZNES
Katastrofalne ulewy w Hiszpanii
Załamanie pogody w Hiszpanii. "Ludzie spali, a woda wlewała się przez okna"
METEO
Francja. Gwałtowne protesty w Paryżu (17.10.2026 r.)
Godziny policyjne po serii protestów. Premier zwrócił się do lokalnych władz
Świat
imageTitle
Porażka 1:6 przelała czarę goryczy. Kolejny trener zwolniony
EUROSPORT
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Kierowca bił i kopał ludzi na skrzyżowaniu. Policjanci już wiedzą, kto to jest
Alicja Glinianowicz
Trzy osoby ranne w karambolu na drodze ekspresowej S3
Wypadek na S3. Zderzyło się pięć samochodów, są ranni
Szczecin
Nie wiedziała, skąd przyjechała. Policjanci zaopiekowali się 72-latką
Wysiadła z pociągu. Nie wiedziała, dokąd jedzie i skąd przyjechała
Trójmiasto
imageTitle
Pogaczar rozprawił się z fake newsami i ujawnił plany na kolejny sezon
EUROSPORT
Mindaugas Sinkeviczius
Próba podpalenia bazy Starlink. Zapowiedź premiera Litwy
Świat
AdobeStock_1059390939
Nieznane wirusy w miastach. Naukowcy odkryli ich dziesiątki tysięcy
Anna Bielecka
Wjechał na czerwonym i potrącił pieszego
Na czerwonym, prosto w pieszych. Dramatyczne nagranie
Wrocław
benzyna tankowanie człowiek shutterstock_740557945
Ceny paliw w dół. Tyle zapłacą kierowcy we wtorek
BIZNES
imageTitle
Kalkulatory w ruch. Co musi się wydarzyć, by Świątek zagrała w WTA Finals?
EUROSPORT
Kontrterroryści wkroczyli do mieszkań podejrzanych o udział w narkotykowym procederze
Narkotyki, złoto i sporo gotówki. Policjanci "zapukali" do mieszkań i domów
Wrocław
Helen Haines
Polityczka potrącona przed biurem. Policja ustala, czy kierowca działał celowo
Świat
Tankowiec LNG
Europa wchodzi w sezon grzewczy. Polska wyróżnia się na tle Europy
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica