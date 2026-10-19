Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
W poniedziałek o godzinie 13.16 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".
Alert przesłano do odbiorców powiatów: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
O godzinie 13.45 alert został odwołany. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.
To kolejny alert RCB od niedzielnego wieczora. Pierwszy został ogłoszony w niedzielę o godzinie 22.16 i odwołany kilka minut po północy w poniedziałek, drugi nastomiast ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.