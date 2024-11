Kwaśniewski akcentował, że Sikorski "dysponuje niezwykłym doświadczeniem" jako minister obrony narodowej w przeszłości, jak i przez wiele lat jako minister spraw zagranicznych. - (To) człowiek, który zna politykę, dyplomację i problematykę wojskową. Zna ludzi, ma wielu partnerów i za oceanem, i tu, w Europie, i w świecie - wymienił. - Ma coś jeszcze, bo wiem, co to są wybory prezydenckie i, nieskromnie powiem, wiem też, jak je wygrywać - zaznaczył był prezydent. Jak przekazał, Sikorski ma jego zdaniem "determinację i wolę walki". - Bez waleczności, bez chęci zwycięstwa nie da się odnieść sukcesu. Radek Sikorski te cechy posiada - podsumował.