Bomba kumulacyjna w przesyłce. Ustalenia ABW i akt oskarżenia

Dobrzyński: za dwoma podpaleniami w Polsce w 2024 roku stoi 27-letni Kolumbijczyk, który działał na zlecenie rosyjskich służb Źródło: TVN24

"Śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Ukraince, której zarzucono popełnienie przestępstwa współudziału w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji" - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Ustalenia ABW wskazują, że w lipcu 2024 r. kobieta uczestniczyła w nadaniu paczki przewożonej przez firmę kurierską, w której umieściła materiały wybuchowe. Konstrukcja ta stanowiła tzw. bombę kumulacyjną" - dodał.

— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) August 11, 2025

Działała wspólnie z obywatelem Ukrainy i dwoma Rosjanami

Oskarżona Kristina S. w paczce miała umieścić materiały wybuchowe w postaci nitroglikolu, a także ukryte wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną i sproszkowane aluminium. Konstrukcja ta stanowiła tzw. bombę kumulacyjną.

Przesyłka została znaleziona i zabezpieczona w magazynie jednej z firm kurierskich w województwie łódzkim. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Ukraince zarzucono planowanie działań sabotażowych.

Według ustaleń śledztwa Kristina S. dokonała zarzucany jej czyn wspólnie z trzema ustalonymi osobami - obywatelem Ukrainy i dwoma obywatelami Rosji.

Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia. Śledztwo wobec pozostałych sprawców nadal jest w toku, przy czym w stosunku do dwóch z nich zastosowano areszt.

