Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wszystkie ręce na pokład", "nie dajmy się zastraszyć". Apele polityków po incydentach na torach

MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Paweł Śliz o incydentach na kolei: państwo jest bezpieczne
Źródło: TVN24
Nie dajmy się zastraszyć i weryfikujmy informacje - zaapelował rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do incydentów na polskich torach. Przewodniczący klubu Polski 2050 Paweł Śliz ocenił, że dzięki działaniom służb państwo jest obecnie bezpieczne, natomiast zdaniem posła PiS Piotra Kalety akty dywersji są formą testowania polskiego społeczeństwa. - Wszystkie ręce na pokład - zaapelował.

W poniedziałek rano premier Donald Tusk poinformował, że sobotni, późnowieczorny incydent we wsi Mika, na trasie kolejowej Warszawa-Dęblin, "był aktem dywersji". Służby badają także drugi incydent na linii kolejowej w tym regionie, który miał miejsce w okolicy Puław. Poinformowano o nim dzisiaj.

Jak dodał premier Tusk, w sprawie obu tych uszkodzeń trwa śledztwo. "Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapowiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Polska
"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach

"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach

WARSZAWA

Szłapka: nie dajmy się zastraszyć

Sprawę skomentował we wpisie na X rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Eksplozja na trasie Warszawa-Lublin to akt dywersji. Wszystkie służby działają, a sprawcy zostaną złapani i pociągnięci do odpowiedzialności. Najważniejsze: nie dajmy się zastraszyć i weryfikujmy informacje" - napisał.

Śliz: dezinformacja jest bardzo poważną bronią

O komentarz w sprawie incydentów poproszono również szefa klubu parlamentarnego Polski 2050 Pawła Śliza. 

- Każdy akt dywersji jest poważną sytuacją, ale najważniejsze jest to, że służby zadziałały i niezwłocznie po zweryfikowaniu, że był to akt dywersji, poinformowały opinię publiczną, bo dezinformacja jest bardzo poważną bronią - ocenił Śliz.

Był pytany, czy w jego opinii państwo działa dobrze i czy akty dywersji mogły zostać wykryte wcześniej.

- Z mediów dowiadujemy się, że bardzo wiele aktów zostaje wykrytych i zostają one zneutralizowane, zanim do takich sytuacji dochodzi, więc uważam, że państwo jest bezpieczne - odparł.

Zapytany o to, czy ta sprawa będzie miała swój oddźwięk polityczny, zaznaczył, że jego zdaniem bezpieczeństwo "nie ma barw politycznych". - Bezpieczeństwo jest jedno, dotyczy nas (wszystkich - red.) i tutaj nie ma prawa być jakiegokolwiek konfliktu w tym zakresie. Do obu stron bym apelował, żebyśmy znaleźli porozumienie, bo ono jest bardzo ważne, żebyśmy umieli na takie sytuacje zadziałać jak jedna pięść i pokazali, że państwo polskie jest silne - odparł.

Kaleta: wszystkie ręce na pokład

Akty dywersji skomentował również poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Wyraził obawę, że mogą być one jedynie "preludium" i że podobne incydenty mogą się potęgować.

- To jest pewnego rodzaju testowanie. Testowanie dwóch płaszczyzn, to znaczy się testowanie rządzących i testowanie polskiego społeczeństwa - ocenił Kaleta. - Na razie widzimy, że dzieje się to na terenie wschodniej Polski, ale nie wiemy, mam nadzieję, że ktoś wie, (...) że grupy dywersyjne, które są nam wrogie uaktywniły się w Polsce - dodał.

Klatka kluczowa-29545
Piotr Kaleta o akcie dywersji: to jest pewnego rodzaju testowanie
Źródło: TVN24

Zwrócił się też z apelem do obywateli: - Wszystkie ręce na pokład, nie tylko służb. My wszyscy jako Polacy jesteśmy odpowiedzialni za naszą ojczyznę. Jeżeli widzimy, że coś niedobrego się dzieje, jeżeli mamy najmniejsze nawet podejrzenia (...), bądźmy odpowiedzialni, informujmy kogo trzeba - mówił Piotr Kaleta.

Incydenty na torach. Godzina po godzinie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Incydenty na torach. Godzina po godzinie

Polska
OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Siemoniak: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI

Dywersja na torach. Siemoniak: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne
NA ŻYWO

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
bezpieczeństwoSłużby wojskowePolska 2050Prawo i SprawiedliwośćAdam SzłapkaKolejDezinformacja
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Papież Franciszek w Kanadzie
Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności Kanady
Świat
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
Duszniki-Zdrój
Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz. Prokuratura zajęła się sprawą
Wrocław
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda usunął krzyż z sali urzędu. Jest wyrok w sprawie
Lublin
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Mark Rutte
Szef NATO o dywersji na kolei w Polsce: jesteśmy w kontakcie
Świat
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Świątek zamurowało. Tego dania lepiej jej nie podkradać
EUROSPORT
shutterstock_2511627201
Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?
Zdrowie
Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Kupił album o obozie jenieckim, miasto reaguje
Olsztyn
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
WARSZAWA
imageTitle
Dzielna walka Kurakowej w Lake Placid. Triumfatorka niezadowolona
Najnowsze
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
METEO
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
BIZNES
Jeffrey Epstein
Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina
Świat
Fragmenty niemieckiej rakiety V-2 wydobyte w Bliźnie
Tajna broń Hitlera znaleziona na Podkarpaciu
Rzeszów
Ukraińska policja
Ukraińskie gwiazdy wycofują się z koncertu. W tle afera korupcyjna
Świat
imageTitle
Jakość na boisku, charakter w szatni. Tak rodzi się nowy lider kadry
EUROSPORT
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
BIZNES
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Psycholog oskarżony o wykorzystywanie małoletniej
Wrocław
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Silne opady śniegu i deszczu, a do tego lód na drogach
METEO
Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Incydenty na torach. Godzina po godzinie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica