Przeszłość Nawrockiego. "Mam wiedzę, że te informacje są prawdziwe"

Pomaska o doniesieniach Onetu w sprawie Nawrockiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Według Onetu Karol Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". "Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" - podkreślono. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa - deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" - napisał portal.

Nawrocki zapowiedział w poniedziałek, że pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych i złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym za "stek kłamstw i nienawiści". Nie zdecydował się jednak na pozew w trybie wyborczym.

Pomaska: przegrana w trybie wyborczym byłaby dla Nawrockiego druzgocąca

Do tych doniesień odniosła się w środę posłanka KO Agnieszka Pomaska.

- Mam wiedzę, że te wszystkie informacje, które zostały przedstawione przez pana redaktora Harłukowicza i przez pana redaktora Stankiewicza w artykule Onetu, są po prostu prawdziwe. Wiem, dlaczego one są prawdziwe. Wiem, kto jest świadkiem tych wszelkich informacji - powiedziała.

- Jestem z Gdańska, z Trójmiasta. O różnych powiązaniach Karola Nawrockiego mówiło się wcześniej, ale wiem, że informacje o jego zaangażowaniu w ten proceder w Grand Hotelu, czyli wprost umawianie prostytutek przy pomocy jednej ze stron internetowych, która zdaje się już chyba nie funkcjonuje (...) wiem, jak ten proceder wygląda i mówię z pełną odpowiedzialnością, że jestem przekonana, że to wszystko miało miejsce - dodała.

Jak mówiła, "widzi dzisiaj próbę dyskredytowania dziennikarzy, którzy o tym napisali".

Dopytywana, czy również poznała tych świadków, odparła, że "to nie są osoby, które zna osobiście, natomiast ma pełne zaufanie do tego, co zostało przedstawione".

- Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co napisali dziennikarze jest prawdą. Dlatego nie jestem zaskoczona tym, że sztab Karola Nawrockiego nikogo w tej sprawie nie pozwie. Trudno pozywać za rzeczy, które są prawdą - dodała.

- Jest kilka dni do wyborów i myślę, że przegrana w trybie wyborczym byłaby dla Karola Nawrockiego druzgocąca - powiedziała Pomaska.