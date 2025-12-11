Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce

Do zatrzymania rosyjskiego naukowca doszło 4 grudnia w Warszawie. Jako pierwsze poinformowało o tym RMF FM. Aleksandr B. jest kierownikiem działu archeologii starożytnej rosyjskiej instytucji Państwowy Ermitaż.
Zatrzymany naukowiec "dokonywał rabunków"
Jak powiedział w rozmowie z tvn24.pl rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, Rosjanin był poszukiwany za prowadzenie nielegalnych wykopalisk archeologicznych na okupowanym Krymie w latach 2014-2019.
Rzecznik zapewnił również, że zatrzymany nie jest szpiegiem, a archeologiem, który "dokonywał rabunków" na okupowanych terenach Ukrainy. Obecnie jest w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 40 dni.
Jak podało RMF FM, informacja o zatrzymaniu Aleksandra B. została przekazana rosyjskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu. W dalszej kolejności sąd ma zdecydować o ewentualnym wydaniu go stronie ukraińskiej. Ukraińscy śledczy zarzucają Aleksandrowi B. niszczenie obiektów dziedzictwa narodowego, a straty spowodowane jego działalnością oszacowano na ponad 200 milionów hrywien (około 17 milionów złotych). Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Autonomicznej Republiki Krymu i Miasta Sewastopol, po zajęciu Półwyspu Krymskiego przez Rosjan Aleksandr B., jako kierownik Myrmekijskiej Ekspedycji Archeologicznej, bez zezwoleń ukraińskich władz prowadził wykopaliska na terenie obiektu dziedzictwa kulturowego - starożytnego greckiego miasta Myrmekjon (było ono zlokalizowane w północno-wschodniej części Półwyspu Kerczeńskiego - red.). Za te działania grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Prokuratura Autonomicznej Republiki Krymu i Miasta Sewastopol