Hołownia: korytarz marszałkowski otwarty dla dziennikarzy

W środę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Szymon Hołownia został spytany o sytuację z wtorku, gdy dziennikarka TVN24 Agata Adamek nie została dopuszczona do korytarza, przy którym znajduje się gabinet marszałka. Jak podkreślała Adamek, od czasu, gdy marszałkiem jest Hołownia, dziennikarze mieli swobodny dostęp do tego korytarza, a sam marszałek wielokrotnie wypowiadał się tam dla mediów.

- W związku z tym, funkcjonariusze poprosili o to - bo taka jest procedura - żeby w momencie, w którym te procedury są prowadzone, na korytarzu nie było osób - wskazał. Zaznaczył, że błędem ze strony Straży Marszałkowskiej było niepoinformowanie o tym chcących dostać się do korytarza marszałkowskiego dziennikarzy.

Apel o zaufanie do służb

Marszałek zaapelował też do dziennikarzy o zaufanie do służb i stosowanie się do ich poleceń. - Oni nie robią tego ze złośliwości czy dlatego, że marszałek sobie coś wymyślił, tylko że w tym momencie w Sejmie coś się dzieje - dodał Hołownia. Zauważył też, że np. funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej często nie są upoważnieni do informowania, co akurat dzieje się w poszczególnych miejscach w kompleksie sejmowym i dlaczego nie ma dostępu.

- Żałuję, że wczoraj nie doszło do wyjaśnienia sytuacji. (...) Dalej będą zdarzały się jednak sytuacje - uprzedzam lojalnie - w których Straż Marszałkowska, czy funkcjonariusze SOP będą mówili "przepraszamy bardzo, ale prosimy się w tym momencie się odsunąć", bo widocznie jest jakaś procedura, która tego wymaga - powiedział Hołownia. Zapewnił równocześnie, że dziennikarze mają i będą mieć dostęp do korytarza marszałkowskiego.

- Muszę zobaczyć, jak to zarządzenie wygląda, zanim podejmę decyzję, czy je zmieniać. Jeżeli w tym zarządzeniu jest mowa o tym, że Straż Marszałkowska - co się wczoraj dokonało - ma możliwość poproszenia ludzi, żeby opuścili korytarz marszałkowski, ze względu na inne czynności, (...) to zarządzenie ma sens. Jeżeli okaże się, że to zarządzanie służy do tego, żeby mediom ograniczać pracę w Sejmie, to oczywiście ono sensu nie ma - zapewnił Hołownia.