KAWA NA ŁAWĘ Afera Zondakrypto. Agnieszka Pomaska do polityków prawicy: jesteście umoczeni po uszy Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pomaska: wymyślacie tysiąc powodów, żeby nie rozmawiać o sednie sprawy, bo jesteście umoczeni po uszy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W piątek Sejm ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas poprzedzających głosowanie obrad premier Donald Tusk ujawnił szereg cytatów z przesłuchania "kluczowego świadka" w śledztwie przeciwko Zondacrypto, obciążających między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Tusk nie podał nazwiska świadka.

Były minister sprawiedliwości sam zwrócił się o pieniądze do szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala, gdy kierownictwo PiS odmówiło jego fundacji zgody na własną zbiórkę - ujawnili z kolei reporter "Superwizjera" Michał Fuja i dziennikarz WP Szymon Jadczak.

Sytuację wokół Zondacrypto komentowali w programie "Kawa na ławę" w TVN24 politycy: Agnieszka Pomaska z KO, Jarosław Sellin z PiS, Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus, Anna Maria Żukowska z Lewicy, Maciej Żywno z Polski 2050 oraz Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta.

Żywno: ujawnienie zeznań było koniecznie w obliczu narracji z prawej strony

Według Macieja Żywno, "premier operuje tymi danymi, które otrzymał od prokuratorów", a to do nich należy weryfikowanie informacji uzyskanych od świadków. - Jednoosobowo premier nie będzie dokonywał ocen wiarygodności, bo otrzymuje według niego wiarygodne dane ze strony prokuratury - powiedział.

Pytany, czy w jego ocenie Tusk powinien wyjawiać w Sejmie protokół zeznań, Żywno odparł, że tak. - To była ta przestrzeń, w której trudno nie ujawniać tego typu informacji, jeżeli ma się do tego narzędzia, a kiedy prawa strona próbuje zrzucić całą winę za aferę na Zondacrypto na obecną koalicję rządową - przekonywał. Wskazał też, że premier działał na podstawie prawa o prokuraturze uchwalonego w 2016 przez PiS. - Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie - skwitował.

Żukowska: zeznania muszą być zweryfikowane

Anna Maria Żukowska oceniła, że zeznania "są tylko jednym ze środków dowodowych". - Te informacje muszą być jeszcze zweryfikowane, bo same zeznania to jeszcze nie wszystko - powiedziała. Jak dodała, "pan Przemysław Kral stara się o status świadka koronnego, pewnie będzie się starał o list żelazny", w związku z czym będzie starał się przekonać prokuraturę, że "będzie dla niej naprawdę takim źródełkiem informacji".

Odnosząc się do kwestii przyjmowania pieniędzy od Krala przez polityków, Żukowska zwróciła uwagę na "instytucjonalny problem dotyczący fundacji okołopolitycznych, tzw think-tanków". - To nie jest tak, że polityk bezpośrednio przyjmował te środki, gdyż musiałby je ujawnić w oświadczeniu majątkowym. Ale jeżeli robi to fundacja, to dzieje się to poza wiedzą społeczeństwa, bo ta fundacja sobie funkcjonuje jako niby taki niezależny podmiot, zupełnie niepolityczny - powiedziała. Jak oceniła, do kwestii tej "trzeba się odnieść moim zdaniem ustawowo".

Sellin: ten człowiek może opowiadać totalne bzdury

Do kwestii wiarygodności słów Krala odniósł się również Jarosław Sellin. Jak mówił, przytaczane przez premiera zeznania "to nie są formalne przesłuchania przed prokuraturą", a wyjaśnienia. - W ramach takich wyjaśnień człowiek, który walczy, można powiedzieć, o życie, o to, żeby zostać świadkiem koronnym, żeby się jakoś wybronić przed wyrokiem za przestępstwa, które poczyni, ten człowiek może opowiadać totalne bzdury - ocenił Sellin.

- I z takimi informacjami wychodzi premier rządu i opowiada jak o faktach - ciągnął. - To jest kompromitacja premiera - powiedział Sellin.

Poboży: premier szuka pomysłu na rok wyborczy

Według Błażeja Pobożego wystąpienie premiera jest próbą odwrócenia uwagi od problemów rządu. - Jest w Polsce jeden człowiek, który miał fatalne wakacje i to jest Donald Tusk - ocenił. Przypominał aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, potem kwestię nadużyć związanych z wypłatą środków dla powodzian, a później kampanię "Polaków portret własny", która zakończyła się dymisją Barbary Mróz-Gorgoń po trzech tygodniach na stanowisku pełnomocniczki rządu.

- Donald Tusk, widząc, że zbliża się nowy sezon polityczny szukał jakiegoś pomysłu na to, jak zbudować sobie najbliższy rok wyborczy - powiedział Poboży. Jak mówił, w związku z tym "wziął sobie na warsztat sprawę Zondacrypto, czyli sprawę, w której 30 tysięcy obywateli zostało oszukanych przez piramidę finansową".

Pomaska: wymyślacie tysiąc powodów, żeby nie rozmawiać o sednie sprawy

Na słowa przedstawiciela Kancelarii Prezydenta zareagowała Agnieszka Pomaska z KO. - Pan Poboży tak długo mówi i mówi nie na temat, bo to jest afera PiS-u i robicie wszystko, żeby nie rozmawiać o sednie sprawy - powiedziała.

- A sedno sprawy jest takie, że fundacja wiceprzewodniczącego PiS, czyli Zbigniew Ziobro przyjęła od pana Krala 450 tysięcy złotych. Nie chcecie rozmawiać o sednie sprawy, dlatego że pan poseł Moskal na Ibizie załatwiał jakieś deale z Zondacrypto. Nie chcecie rozmawiać o aferze Zondacrypto, bo przez wasze głosowania, przez weto pana prezydenta Nawrockiego dalej nie mamy uregulowanego rynku kryptowalut - wymieniała.

Jak mówiła, "na tym polega dzisiaj problem, że wy wymyślacie tysiąc powodów, żeby nie rozmawiać o sednie sprawy, bo jesteście umoczeni po uszy".

Schreiber: próba wykorzystania politycznego tej sprawy

Łukasz Schreiber odniósł się zaś do faktu, że obrońcą Przemysława Krala od maja jest poseł KO Roman Giertych. - Pan premier kilka miesięcy temu bardzo ostro wypowiadał się o powiązaniach Krala z Rosją - mówił Schreiber. - I co dzisiaj się dzieje? Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zostaje jego adwokatem - ciągnął.

- Jeżeli mamy pretensje do Zbigniewa Ziobry, a do Romana Giertycha i do kierownictwa Koalicji Obywatelskiej pretensji nie mamy o tę sprawę, to jak to wygląda? - mówił Schreiber. Według niego, "to jest próba wykorzystania politycznego tej sprawy i zresztą pan Giertych tego nie ukrywa".

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