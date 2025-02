Zawiadomienia w sprawie afery wizowej w prokuraturze

Do Prokuratury Krajowej wpłynęło sześć zawiadomień z komisji śledczej do spraw afery wizowej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekazała PK w komunikacie, cztery z nich trafiły do lubelskiego pionu, a pozostałe do odpowiednich prokuratur regionalnych.

"Do Prokuratury Krajowej wpłynęło 6 zawiadomień z komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r." - podała PK we wtorkowym komunikacie.

Dodano, że "cztery z powyższych zawiadomień zostały przekazane do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie prowadzącego śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz cudzoziemcom". "Pozostałe dwa zawiadomienia komisji zostały przekazane do odpowiednich prokuratur regionalnych" - czytamy.

Szczegóły zawiadomień

Przekazano, że do lubelskiego wydziału trafiły cztery zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw:

"1. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zawarciem umów najmu na potrzeby Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi oraz Centrum Informacji Wizowej w Kielcach (art. 231 § 1 kk);

2. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez kierowanie do konsulów RP korespondencji dotyczącej list cudzoziemców, faktycznie sporządzonych przez Edgara K., co miało wpływ na decyzje wizowe podejmowane przez konsulów RP (art. 231 § 1 kk);

3. niedopełnienia obowiązków przez Ministra Spraw Zagranicznych w latach 2020-2023 poprzez zaniechanie nadzoru nad procesem legislacyjnym dotyczącym projektów rozporządzeń w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej, nadużycia uprawnień poprzez podjęcie decyzji o przyjęciu koncepcji rozwoju Centrum Decyzji Wizowych i Centrum Informacji Konsularnej poprzez utworzenie ich zamiejscowych referatów oraz niedopełnienia obowiązków poprzez brak odpowiedniego nadzoru nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (art. 231 § 1 kk);

4. przekroczenia uprawnień poprzez ingerowanie w proces wydawania wiz dla cudzoziemców, lobbowanie na rzecz uproszczenia procedur wizowych dla pracowników sezonowych i podejmowanie nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyśpieszania procedur wizowych dotyczących cudzoziemców oraz wywieranie nacisków na czynności wizowe wykonywane przez konsulów RP (art. 231 § 1 kk) i inne".

Uściślono, że "trzy pierwsze zawiadomienia zostały dołączone do powyższego śledztwa (...) dotyczącego tzw. afery wizowej, z uwagi na zachodzącą częściową łączność przedmiotową lub podmiotową", a "czwarte zawiadomienie zostanie rozpoznane w odrębnym postępowaniu".

Dwa kolejne zawiadomienia przekazano do właściwych prokuratur regionalnych. "Do Prokuratury Regionalnej w Warszawie przekazane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora Służb Specjalnych oraz Szefa CBA w związku z zaniechaniem podjęcia szeregu czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym i procesowym w związku z podejrzeniem przestępczego procederu związanego z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP" - czytamy.

"Do Prokuratury Regionalnej w Łodzi przekazane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez szereg funkcjonariuszy publicznych, w tym przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju i Technologii w związku z realizacją programu 'Poland. Business Harbour', który doprowadził do utworzenia najprostszej i najszybszej ścieżki wizowej umożliwiającej cudzoziemcom wjazd na terytorium RP oraz UE, bez należytej weryfikacji statusu jego beneficjentów oraz sposobu realizacji deklaracji wizowych (art. 231 § 1 kk)" - napisano dalej.

"Zawiadomienie to zostanie dołączone do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi pod sygn. 3026-2.Ds.26.2024 dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem innym osobom przekraczania wbrew przepisom granic RP poprzez wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy i uzyskiwanie w ten sposób wiz pracowniczych, wiz gościnnych oraz wiz w ramach programu 'Poland. Business Harbour'" - dodano.

Prace komisji śledczej ds. afery wizowej

Na początku grudnia komisja śledcza do spraw afery wizowej rządu PiS przyjęła raport końcowy ze swoich prac. Zdecydowała też wtedy, że zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób.

Niedługo później szef komisji Marek Sowa (KO) opublikował wpis w mediach społecznościowych. "Dzisiaj kierujemy do Prokuratury Krajowej zawiadomienia dotyczące 11 osób. Wśród nich m.in.: Zbigniew Rau, Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński, Jadwiga Emilewicz, Andrzej Stróżny i Lech Kołakowski. Prawo musi być równe dla wszystkich" - napisał.

Autorka/Autor:akr

Źródło: tvn24.pl