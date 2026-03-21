Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Magiczny moment". Adwokat o wyroku w sprawie pary jednopłciowej

Kościół Anglii rozpoczął udzielanie błogosławieństw parom jednopłciowym
Prawnik o decyzji NSA w sprawie małżeństw jednopłciowych: bardzo magiczny moment
Źródło: TVN24
Po raz kolejny to sądy, wymiar sprawiedliwości, który przecież jest targany różnymi kryzysami, był w stanie wprowadzić ważną zmianę - ocenił w TVN24 adwokat Paweł Knut, który skomentował wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazujący transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Zaznaczył, że ta decyzja może wpłynąć na zmianę praktyk urzędów stanu cywilnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w piątek orzekł, że urzędnicy mają dokonać transkrypcji do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w Berlinie. NSA ocenił, że konstytucyjna ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego w innym państwie Unii Europejskiej.

BIZNES

Adwokat o wyroku NSA: dokonuje się zmiana

Sprawę komentował w sobotę w TVN24 adwokat Paweł Knut, reprezentujący parę małżonków, której dotyczył wyrok.

- Od samego początku była atmosfera oczekiwania na to, że coś dobrego się wydarzy - powiedział, pytany o emocje na sali sądowej przy ogłoszeniu decyzji. Jak mówił, rozstrzygnięcie rzeczywiście okazało się dla jego klientów bardzo dobre. Chwalił również ustne uzasadnienie sądu, zauważając, że tłumaczyło ono krok po kroku dlaczego "w zasadzie to było jedyne możliwe rozstrzygnięcie". Dodał, że gdy sędziowie opuszczali salę ludzie bili brawo.

- To był rzeczywiście bardzo magiczny moment. Dla mnie jako pełnomocnika było to też niesamowite doświadczenie - przyznał.

- Bardzo lubię momenty, kiedy działanie moich klientów, dwóch skarżących, zwykłych obywateli, doprowadza do olbrzymiej zmiany, która wywołuje wielki kryzys i od wczoraj różni politycy głowią się, co z tym wyrokiem zrobić. To magiczny moment, bo zmiana się dokonuje - dodał.

Parada Równości w Warszawie w czerwcu 2025 roku
Źródło: R. Motyl/UM Warszawa

Co po wyroku? "Zacznie nam się zmieniać praktyka"

Adwokat opowiadał, że na sali sądowej pojawiły się też łzy. - Myślę, że to bierze się z tego, że społeczność od wielu lat czeka na wprowadzenie zmiany - ocenił, przypominając, że tej zmiany władza "cały czas nam nie dowozi".

- Po raz kolejny to sądy, wymiar sprawiedliwości, który przecież jest targany różnymi kryzysami, był w stanie wprowadzić ważną zmianę. Tak, jak rządzący nie byli w stanie wprowadzić ustawy ważnej dla osób transpłciowych, które wprowadzają korekty, sądy musiały to rozwiązać, tak samo mam wrażenie, że zaczyna się dziać w przypadku związków [jednopłciowych- red.], że sądy rozwiązują ten problem - ocenił Knut.

Czarzasty "pojawił się ubrany w tęczową flagę". Powód jest prosty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był również pytany jakie ewentualne skutki wywoła wyrok nakazujący urzędowi stanu cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej.

- Choć ten wyrok formalnie wiąże tylko w ich sprawie, to jednak ta siła oddziaływania i autorytetu orzecznictwa NSA myślę, że wpłynie na to, że (...) zacznie nam się zmieniać praktyka działania kierowników [urzędów stanu cywilnego - red.] i inne pary już nie będą musiały o to walczyć, tylko będą mogły pójść do urzędu, kierownik przyjmie ich zagraniczny akt małżeństwa i wyda polski transkrybowany akt - skwitował.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MAOIKO/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
SądSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolsceNaczelny Sąd AdministracyjnyLGBTmałżeństwa
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

