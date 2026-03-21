"Magiczny moment". Adwokat o wyroku w sprawie pary jednopłciowej

Prawnik o decyzji NSA w sprawie małżeństw jednopłciowych: bardzo magiczny moment Źródło: TVN24

Naczelny Sąd Administracyjny w piątek orzekł, że urzędnicy mają dokonać transkrypcji do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w Berlinie. NSA ocenił, że konstytucyjna ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego w innym państwie Unii Europejskiej.

Adwokat o wyroku NSA: dokonuje się zmiana

Sprawę komentował w sobotę w TVN24 adwokat Paweł Knut, reprezentujący parę małżonków, której dotyczył wyrok.

- Od samego początku była atmosfera oczekiwania na to, że coś dobrego się wydarzy - powiedział, pytany o emocje na sali sądowej przy ogłoszeniu decyzji. Jak mówił, rozstrzygnięcie rzeczywiście okazało się dla jego klientów bardzo dobre. Chwalił również ustne uzasadnienie sądu, zauważając, że tłumaczyło ono krok po kroku dlaczego "w zasadzie to było jedyne możliwe rozstrzygnięcie". Dodał, że gdy sędziowie opuszczali salę ludzie bili brawo.

- To był rzeczywiście bardzo magiczny moment. Dla mnie jako pełnomocnika było to też niesamowite doświadczenie - przyznał.

- Bardzo lubię momenty, kiedy działanie moich klientów, dwóch skarżących, zwykłych obywateli, doprowadza do olbrzymiej zmiany, która wywołuje wielki kryzys i od wczoraj różni politycy głowią się, co z tym wyrokiem zrobić. To magiczny moment, bo zmiana się dokonuje - dodał.

Parada Równości w Warszawie w czerwcu 2025 roku Źródło: R. Motyl/UM Warszawa

Co po wyroku? "Zacznie nam się zmieniać praktyka"

Adwokat opowiadał, że na sali sądowej pojawiły się też łzy. - Myślę, że to bierze się z tego, że społeczność od wielu lat czeka na wprowadzenie zmiany - ocenił, przypominając, że tej zmiany władza "cały czas nam nie dowozi".

- Po raz kolejny to sądy, wymiar sprawiedliwości, który przecież jest targany różnymi kryzysami, był w stanie wprowadzić ważną zmianę. Tak, jak rządzący nie byli w stanie wprowadzić ustawy ważnej dla osób transpłciowych, które wprowadzają korekty, sądy musiały to rozwiązać, tak samo mam wrażenie, że zaczyna się dziać w przypadku związków [jednopłciowych- red.], że sądy rozwiązują ten problem - ocenił Knut.

Był również pytany jakie ewentualne skutki wywoła wyrok nakazujący urzędowi stanu cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej.

- Choć ten wyrok formalnie wiąże tylko w ich sprawie, to jednak ta siła oddziaływania i autorytetu orzecznictwa NSA myślę, że wpłynie na to, że (...) zacznie nam się zmieniać praktyka działania kierowników [urzędów stanu cywilnego - red.] i inne pary już nie będą musiały o to walczyć, tylko będą mogły pójść do urzędu, kierownik przyjmie ich zagraniczny akt małżeństwa i wyda polski transkrybowany akt - skwitował.

