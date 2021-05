"Dwa zdania" Bodnara do Witek. "Odpowiedzialność za wybór nowego RPO spoczywa też na pani"

Trzeba wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich do 15 lipca. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na posłach, ale też na pani - zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. RPO miał w Sejmie pięć minut, by odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań od posłów.

W piątek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar po raz ostatni przemawiał w Sejmie. Przedstawił informację o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności oraz praw człowieka i obywatela w 2020 roku.

Bodnar odpowiadał na pytania posłów, zwrócił się też do marszałek Witek

Na końcu tego punktu posiedzenia Sejmu Bodnar odpowiadał na pytania zadane przez posłów. Było ich kilkadziesiąt, dostał na to pięć minut.

Kiedy czas się skończył i zadzwonił dzwonek, Bodnar poprosił prowadzącą obrady marszałek Elżbietę Witek o "jeszcze dwa zdania".

- Ostatnie dwa zdania, które chciałbym zaadresować do pani marszałek. To jest bardzo ważny moment, bo trzeba wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich do 15 lipca. W tej sytuacji odpowiedzialność moim zdaniem spoczywa nie tylko na grupach posłów, które mają prawo zgłoszenia kandydatów i kandydatek. Ta odpowiedzialność spoczywa również na pani marszałek - zwrócił się do Witek.

- Dobrze by było, gdyby... - zaczął kolejne zdanie, ale mikrofon na mównicy został wyłączony.

- Panie rzeczniku, dziękuję panu za pouczenie, co jest moim obowiązkiem. Zamykam dyskusję - powiedziała marszałek.

Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.

Kwiaty dla Bodnara

Posłowie opozycji wstali z krzeseł i zaczęli oklaskiwać Bodnara. Krzyczeli: "dziękujemy". Przedstawiciele opozycji wręczyli też Bodnarowi bukiety kwiatów.

Bodnar: nie miałem szans udzielenia odpowiedzi

Później Bodnar rozmawiał z dziennikarzami w Sejmie. Był pytany o krótki czas, jaki dostał na odpowiedź na pytania posłów.

- To zachowanie nie różni się jakoś istotnie od tego, co obserwowałem wcześniej. Nie było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. Obywatele zasługują na to, żeby wysłuchać odpowiedzi na pytania. Pytań było dużo, dotyczyły różnych kwestii. Nie miałem szans udzielenia odpowiedzi - powiedział.

Dodał, że "jest zadowolony, bo udało mu się powiedzieć to, na czym mu najbardziej zależało". - Że nie możemy przejść obojętnie obok tego, co się stało przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Pandemia stanowi tragedię dla wielu obywateli. Każdy organ musi się zastanowić, jakie z tego wyciągniemy wnioski, jak chcemy naprawić państwo polskie, gdzie były błędy, co trzeba zrobić - wyliczał RPO.

Bodnar: Pytań było wiele. Nie miałem szans udzielenia odpowiedzi TVN24

