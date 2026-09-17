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Oglądaj nowe odcinki programu "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+.

W sejmowych kuluarach nie spotkaliśmy nikogo, kto wierzy w oficjalny powód odwołania w ostatni poniedziałek posiedzenia komisji nadzwyczajnej, która zajmuje się projektami aborcyjnymi. Posłowie w piątek po południu dostali SMS z informacją, że wynika to "z uwagi na brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia". W nieoficjalnych rozmowach z Patrykiem Michalskim, autorem programu "News Michalskiego" w TVN24+, czworo naszych rozmówców twierdzi, że to decyzja polityczna.

Według ustaleń dziennikarza marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w przyszłym tygodniu zaprosi szefową komisji Dorotę Łobodę z Koalicji Obywatelskiej na rozmowę, by dowiedzieć się, czy posiedzenie zostanie zwołane kolejny raz, kiedy i jaki jest plan prac. Liderzy Lewicy chcą, by w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego doszło do spotkania liderów koalicji. Zapowiadają też, że ustawy dotyczące aborcji muszą być poddane pod głosowanie.