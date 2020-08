"Teraz zaczyna się ostra harówa". Ludwika Wujec wspomina Porozumienia Sierpniowe

"Teraz zaczyna się ostra harówa"

- Ja miałam przede wszystkim taką radochę, że zaraz po podpisaniu tych porozumień odezwał się telefon, bo były wyłączone. Pierwsza osoba, która do mnie zadzwoniła, to był Mirek Chojecki (Mirosław Chojecki, jeden z działaczy opozycyjnych - red.), który zadzwonił do mnie, że jest, a on przecież siedział (w więzieniu - red.). Więc wyszedł, jak on wyszedł, to znaczy, że wyjdą. I rzeczywiście, po chwili odezwał się mój mąż, który też siedział i który też wyszedł. Więc pierwsza to była radocha - opisywała Ludwika Wujec.