4 czerwca zamanifestują także młodzi. "Czują moc swojego sprzeciwu"

Radzińska: młodzi czują moc swojego sprzeciwu

- Nawet jeżeli mamy ten problem, że młode osoby nie angażują się w politykę, to pytanie, czy to diagnoza młodych, czy diagnoza polityki. (...) To bardziej pytanie do osób zajmujących się polityką, co oni powinni zmienić, żeby zachęcić młodych do aktywnego uczestnictwa. (...) A może to nie w młodych jest problem? Oni się aktywizują, potrafią, jeśli chodzi o klimat, pokazali świetnie na co ich stać - stwierdziła.