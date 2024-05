Dokładnie 20 lat temu Polska, wraz z dziewięcioma innymi krajami, stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś politycy komentują rocznicę tego wydarzenia w mediach społecznościowych.

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z naszym krajem do europejskiej rodziny dołączyło także dziewięć innych państw - Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. W przeprowadzonym rok wcześniej referendum za akcesją do Unii opowiedziało się 77,45 proc. głosujących. Dziś poparcie Polaków dla UE pozostaje wysokie i oscyluje wokół 80 proc.

20 lat Polski w UE. Komentarze polityków

"Nie zawsze jest łatwo, ale wspólnie możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem - 20 lat Polski w Unii Europejskiej" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Rozwiń

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że "20 lat Polski w Unii Europejskiej to powód do radości i wielkiej dumy dla nas wszystkich". "Jesteśmy Europą i wspólnie budujemy jej przyszłość" - dodała.

Rozwiń

"Dokładnie 20 lat weszliśmy do Unii Europejskiej. Razem współtworzymy Europę. Razem jesteśmy silniejsi, bezpieczniejsi i bogatsi" - podkreślił minister ds. europejskich Adam Szłapka.

Rozwiń

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że 20 lat Polski w UE to "bardzo dobry czas dla polskiej gospodarki". "Dzięki pracowitości i dobrym wykorzystaniu środków unijnych dokonaliśmy wielkiego, cywilizacyjnego skoku. Bezpieczna Polska w silnej i sprawiedliwej Unii - to nasz cel na kolejne lata!" - podkreślił szef PSL.

Rozwiń

"Polska w Unii Europejskiej to rozwój i bezpieczeństwo. Przeglądając zdjęcia sprzed 20 lat widzimy jak bardzo zmienił się nasz kraj, na lepsze. Wszystkiego najlepszego!" - życzyła ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Rozwiń

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że "20 lat Polski w UE to 20 lat sukcesów". "To cywilizacyjny, pokoleniowy skok. To największa szansa dla Ojczyzny od wieków. Znowu, po 8 latach konfliktów z UE, wspaniale ją wykorzystujemy. I tak już pozostanie" - dodał.

Rozwiń

"Dziś 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Polska jest naszą Ojczyzną, a Europa bezpiecznym i zasobnym domem" - napisał były premier Leszek Miller, który jako ówczesny szef rządu podpisywał traktat akcesyjny Polski z UE

Rozwiń

Wpis z okazji dzisiejszej rocznicy opublikował też były premier Mateusz Morawiecki. "Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej!" - podkreślił. "Dziś z dumą świętujemy dwudziestolecie naszego członkostwa we wspólnocie. Wykorzystaliśmy naszą dziejową szansę i dzięki twardym negocjacjom odnieśliśmy naprawdę wiele sukcesów - z czasem umacniając się na pozycji europejskiego lidera wzrostu" - ocenił.

Rozwiń

Senator Koalicji Obywatelskiej wskazał, że dziś jest "jedna z najważniejszych rocznic w naszej historii".

Rozwiń

Senator PiS Stanisław Karczewski podkreślił, że "te 20 lat to dobry czas dla Polski".

Rozwiń

"20 lat temu w końcu dołączyliśmy do wielkiej europejskiej wspólnoty. Bo naprawdę byliśmy na TAK. Co by było, gdybyśmy jak Kaczyński byli na tak, ale poszli powiedzieć NIE?" - napisała posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, nawiązując do niedawnego przemówienia prezesa PiS. W sobotę na konwencji swojej partii Kaczyński mówił: "idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu "nie", ale nie mówimy "nie", bo jesteśmy dzisiaj na "tak".

Rozwiń

"20 lat temu Polska dołączyła do europejskiej rodziny narodów, a dzisiaj celebrujemy naszą siłę, jedność i rozwój, jakie wynikają z tej decyzji. Niech ta unia trwa wiecznie!" napisał poseł KO Bogusław Wołoszański.

Rozwiń

Europosłanka PiS Anna Zalewska napisała, że przystępując do UE Polska odcięła się "od rosyjskiej strefy wpływów". "Dziś jako Polska jesteśmy najlepszym przykładem europejskich wartości tj. solidarność, demokracja, wolność i braterstwo!" - oceniła.

Rozwiń

"Od 20 lat uczestniczymy w UE, czyli największej przestrzeni wolności obywatelskich, otwartych granic i szans cywilizacyjnych, które znakomicie wykorzystała Polska. Dar pokolenia Solidarności dla następnych pokoleń, oby trwały!" - podkreślił europoseł KO Janusz Lewandowski.

Rozwiń

Autorka/Autor:pb//mro

Źródło: tvn24.pl