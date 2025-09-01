Geny w ringu. Kto naprawdę bije?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Test, który trwa zaledwie chwilę, może zaważyć na całej karierze. Na razie przechodzą je tylko pięściarki, ale wkrótce nie unikną go też pięściarze.

Szczególne przypadki będą dodatkowo badane przez władze boksu już podczas mistrzostw. Nowe regulacje mają zapewnić uczciwość w ringu, a złamanie zasad grozi poważnymi konsekwencjami.

W mistrzostwach świata wystąpić ma Lin Yu-ting, zabraknie natomiast Imane Khelif. To ich historie były zaczątkiem dyskusji do wprowadzenia zmian w przepisach.

Testy dotyczą też lekkiej atletyki. Już wywołały debatę o granicach ingerencji w biologiczną tożsamość sportowców. Nie we wszystkich krajach ich przeprowadzanie jest dozwolone.

Polki wyleciały do Anglii 21 sierpnia. Kilka godzin wcześniej stawiły się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, by przejść szereg koniecznych badań. W tym genetyczne testy płci. Taki test musi zostać wykonany raz w życiu. Przypisze osobę do konkretnej kategorii do końca kariery. Pięściarze byli z niego na razie zwolnieni. Ale to zmieni się od przyszłego roku.