Logo TVN24+
Subskrybuj
Przejdź do TVN24
Na żywo
Programy
Filmy dokumentalne
Podcasty
Artykuły
Newslettery
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Plus
|

Geny w ringu. Kto naprawdę bije?

Tomasz Gosz
Tomasz Gosz
Imane Khelif (z lewej) sięgnęła w Paryżu po złoto
Imane Khelif (z lewej) sięgnęła w Paryżu po złoto
Źródło: YAHYA ARHAB/PAP
Polskie pięściarki przed wylotem na mistrzostwa świata w Liverpoolu poddały się testom płci, a na miejscu będą musiały złożyć ich certyfikowane wyniki. Taki obowiązek na wszystkie krajowe federacje nałożyły niedawno władze światowego boksu. - To szansa dla zawodniczek, które wcześniej być może zostały przez opinię publiczną pokrzywdzone - komentuje Maciej Demel, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Test, który trwa zaledwie chwilę, może zaważyć na całej karierze. Na razie przechodzą je tylko pięściarki, ale wkrótce nie unikną go też pięściarze.
  • Szczególne przypadki będą dodatkowo badane przez władze boksu już podczas mistrzostw. Nowe regulacje mają zapewnić uczciwość w ringu, a złamanie zasad grozi poważnymi konsekwencjami.
  • W mistrzostwach świata wystąpić ma Lin Yu-ting, zabraknie natomiast Imane Khelif. To ich historie były zaczątkiem dyskusji do wprowadzenia zmian w przepisach.
  • Testy dotyczą też lekkiej atletyki. Już wywołały debatę o granicach ingerencji w biologiczną tożsamość sportowców. Nie we wszystkich krajach ich przeprowadzanie jest dozwolone.

Polki wyleciały do Anglii 21 sierpnia. Kilka godzin wcześniej stawiły się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, by przejść szereg koniecznych badań. W tym genetyczne testy płci. Taki test musi zostać wykonany raz w życiu. Przypisze osobę do konkretnej kategorii do końca kariery. Pięściarze byli z niego na razie zwolnieni. Ale to zmieni się od przyszłego roku.

Tomasz Gosz
Tomasz Gosz
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
Zaćmienie Księżyca, Wenezuela
Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski
METEO
imageTitle
Mężczyzna, który ukradł czapkę małemu kibicowi, w końcu przerwał milczenie
EUROSPORT
"Hotel Paradise". Prowadząca Edyta Zając
Wraca "Hotel Paradise". Co nas czeka w 11. sezonie hitu TVN7?
Kultura i styl
Pochmurno, burze
W pogodzie będzie się działo. Na co się szykować
METEO
Władimir Putin i Narendra Modi spotkali się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
"Ramię w ramię", "drogi przyjaciel". Modi zapewnia Putina o wsparciu
Świat
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Będzie spotkanie liderów w sprawie Ukrainy. Co z obecnością Polski
Polska
Włochy, panorama Rzymu
Ceny jak w Rzymie. Polskie miasto z najwyższym wzrostem
BIZNES
Burza w Houston zalała wiele samochodów
Tym razem to Houston miało problem
METEO
Do tragedii doszło podczas polowania (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie postrzelił kolegę. Sądził, że strzela do dzika
Białystok
imageTitle
Niemcy docenili dwóch Polaków. Takiej sytuacji nie było od lat
EUROSPORT
Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie
Wrocław
imageTitle
Leon spokojny o formę Polaków. "Nogi są ciężkie, ale to dobrze"
Najnowsze
Pożar mieszkania z powodu wybuchu gazu
Wybuch gazu i pożar mieszkania
Łódź
Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu
Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze
Trójmiasto
Wąż ma około półtora metra
Wąż na balkonie. Mieszkanka Lublina wezwała służby
Lublin
Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Jako nastolatka została zaatakowana w pociągu. Przyszła królowa broniła się butem
Kultura i styl
Mężczyzna tonął, świadkowie ruszyli na pomoc
Chcieli się schłodzić, byli pijani. Jeden zaczął tonąć
Opole
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy
Wrocław
Im większy tętniak, tym większe ryzyko, że pęknie. Taka sytuacja zagraża życiu pacjenta
Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe
Zuzanna Kuffel
Czołg został przewieziony do Czchowa
Wiceminister miał przekazać czołg znajomemu. Jest zapowiedź wniosku do prokuratury i odpowiedź
Kraków
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
WARSZAWA
imageTitle
Grał w jednej z najlepszych młodzieżowych reprezentacji świata. Trafił do ekstraklasy
EUROSPORT
Szczątki poza terenem cmentarza, Pińczata koło Włocławka
Kości w pobliżu cmentarza. Sprawę bada prokuratura
Kujawsko-Pomorskie
trening, fitness, aplikacja
Rewolucja dla kierowców. Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Jest decyzja w sprawie szczepień przeciw Covid-19. Czy zaszczepimy się bezpłatnie?
Zdrowie
shutterstock_2495156271
Tysiące upadłości konsumenckich. Wierzyciele czekają na ponad 260 milionów
BIZNES
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Rozciął sobie palec, autem stanął na podjeździe dla karetek. Był pijany
Trójmiasto
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może odwrotnie?
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
Upalnie, gorąco
Upały, burze i ulewy na horyzoncie. Są ostrzeżenia
METEO
Lekcja WF-u
WF i "śniadaniówka" to podstawy. Lekarze przypominają, jak zadbać o zdrowy powrót do szkoły
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica