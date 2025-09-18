Nie żyje 76-latek. Próbował naprawić maszynę

Do zdarzenia doszło w powiecie oleskim w województwie opolskim Źródło: Google Earth

Do tragedii doszło w czwartek, 18 września, około godziny 12:30 w miejscowości Wichrów na Opolszczyźnie.

- Doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym 76-letni mieszkaniec gminy Radłów, wykonując pracę ciągnikiem rolniczym z rozrzutnikiem i próbując usunąć awarię, uległ wypadkowi. Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji mężczyzna zmarł - informuje asp. Marek Kotara, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

Tragedia podczas pracy w gospodarstwie Źródło: KP PSP Olesno

- Mężczyzna podczas prac polowych i obsługi rozrzutnika doznał obrażeń ciała, wskutek których poniósł śmierć - mówi starszy kapitan Daniel Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.