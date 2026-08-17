Opole Ciężarówka przewożąca stal w płomieniach, droga zamknięta Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar ciężarówki na Opolszczyźnie Źródło wideo: KP PSP w Oleśnie Źródło zdj. gł.: KP PSP w Oleśnie

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 13.18 w miejscowości Wichrów na Opolszczyźnie. Dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru ciężarówki.

Pożar ciężarówki przewożącej stal Źródło zdjęcia: KP PSP w Oleśnie

Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali płonącą naczepę ciężarówki, na której znajdował się ładunek stali. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar ciężarówki na Opolszczyźnie Źródło zdjęcia: KP PSP w Oleśnie

Na czas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej droga w rejonie zdarzenia została całkowicie zablokowana.