Ciężarówka przewożąca stal w płomieniach, droga zamknięta
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 13.18 w miejscowości Wichrów na Opolszczyźnie. Dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru ciężarówki.
Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali płonącą naczepę ciężarówki, na której znajdował się ładunek stali. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Na czas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej droga w rejonie zdarzenia została całkowicie zablokowana.
Źródło: tvn24.pl