45-latek jest podejrzany o znęcanie się psychicznie i fizycznie nad partnerką, a także grożenie jej pozbawieniem życia. Trafił do aresztu, po tym jak kobieta zawiadomiła policję.

Pod koniec lipca do dyżurnego policji w Strzelcach Opolskich zadzwoniła 44-letnia kobieta, która poinformowała o awanturze domowej. Jak wynikało ze zgłoszenia, agresywny partner kobiety pobił ją oraz groził pozbawieniem życia. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, drzwi otworzyła zalana krwią kobieta oraz skruszony już napastnik.

Jak powiedziała 44-latka, po powrocie z pracy zastała pijanego partnera. Nie przestawał pić alkoholu, co potęgowało jego agresję wobec partnerki. Wieczorem kobieta miała wyjść na urodziny do swojej przyjaciółki, co stało się powodem zazdrości i agresji 45-latka.