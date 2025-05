Ugodził nożem kolegę z pracy, musi opuścić Polskę

Do zdarzenia doszło w Strzelcach Opolskich Źródło: tvn24

Podczas kłótni w firmie ranił nożem współpracownika w twarz. Został zatrzymany, usłyszał zarzut i musi opuścić Polskę. Nie będzie mógł wrócić przez 10 lat.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie. Podczas przekazania zmiany mężczyzna ugodził nożem współpracownika.

"58-letni obywatel Ukrainy podszedł do 35-letniego rodaka i groził mu pozbawieniem życia. Po chwili wyjął nóż i wymachując nim, ugodził poszkodowanego w twarz. Na szczęście, nie doszło do poważnego uszkodzenia ciała, a poszkodowany po zaopatrzeniu rany przez lekarza, został zwolniony do domu" - informuje policja w Strzelcach Opolskich. Napastnik odjechał rowerem. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania.

Miał ponad promil alkoholu

"W chwili zatrzymania obywatel Ukrainy był pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wskazało, że miał promil alkoholu w organizmie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną ataku był trwający pomiędzy mężczyznami konflikt" - dodaje policja.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Za kierowanie gróźb karalnych, a także spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Deportacja

Straż Graniczna wydała decyzję zobowiązującą 58-latka do powrotu do Ukrainy. Jednocześnie ma on zakaz ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na 10 lat.

