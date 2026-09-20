Awantura domowa zakończyła się tragedią. Zatrzymano mężczyznę
O godzinie 4.10 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w Skorogoszczy w powiecie brzeskim. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety.
- Policjanci zatrzymali mężczyznę. Przeprowadzono czynności procesowe - informuje asp. szt. Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura. Na tym etapie postępowania policja nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety.
Źródło: tvn24.pl