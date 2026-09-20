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Awantura domowa zakończyła się tragedią. Zatrzymano mężczyznę

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.)
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Tragiczne odkrycie w Skorogoszczy na Opolszczyźnie. Po zgłoszeniu dotyczącym awantury domowej policjanci znaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano mężczyznę.

O godzinie 4.10 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w Skorogoszczy w powiecie brzeskim. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety.

- Policjanci zatrzymali mężczyznę. Przeprowadzono czynności procesowe - informuje asp. szt. Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura. Na tym etapie postępowania policja nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
województwo opolskieZabójstwo
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