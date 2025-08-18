Logo strona główna
Opole

Najpierw uderzył w auto, później wjechał w dom. Nie powinien wsiąść za kierownicę

25-latek wjechał w budynek
osp
25-latek jechał za szybko, uderzył w jadące przed nim bmw, a następnie w latarnię i skrzynkę elektryczną. Zatrzymał się po wjechaniu w dom w Ściborowicach (Opolskie). W ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 sierpnia przed godziną 18.30 w miejscowości Ściborowice na Opolszczyźnie.

- 25-letni kierujący pojazdem marki Volkswagen nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wjechał w bok poprzedzającego go pojazdu marki BMW. Volkswagen odbił się od tego pojazdu, wpadł w latarnię, po czym odbił się od skrzynki elektrycznej i finalnie wjechał w budynek - informuje młodsza aspirant Magda Szulc z policji w Krapkowicach.

25-latek wjechał w budynek
25-latek wjechał w budynek
Źródło: OSP KSRG Kórnica

25-letni kierowca w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Opolu.

- Mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Nie był przebadany na zawartość alkoholu w organizmie z uwagi na jego ciężki stan - dodaje policjantka.

Na miejscu pracował również nadzór budowlany. Inspektorat wyłączył z użytku jeden z pokoi, ale zezwolił na użytkowanie innych pomieszczeń.

Zderzenie dwóch pojazdów i uderzenie w budynek
Zderzenie dwóch pojazdów i uderzenie w budynek
Źródło: OSP KSRG Kórnica
Uderzył w dom
Uderzył w dom
Źródło: OSP KSRG Kórnica
OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Kórnica

województwo opolskieDrogi w PolsceOpolskiePolicja
