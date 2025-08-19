Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów

Policjanci zatrzymali mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Opolu
Źródło: Google Earth
Pijany 31-letni mężczyzna pobił przechodnia w centrum Opola, a następnie znieważył i zaatakował interweniujących policjantów. Został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. 

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia na jednej z ulic w centrum Opola.

"Agresor miał bić po ciele i kopać pokrzywdzonego po twarzy, a następnie uciec. Na miejsce od razu udały się służby ratunkowe. Ratownicy medyczni zabrali pobitego mężczyznę do szpitala, natomiast policjanci rozpoczęli poszukiwania" - informuje policja w Opolu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Za długie czekanie w kolejce zaatakował lekarza
"Zdenerwował się, że musi czekać". Zaatakował lekarza
Wrocław
Maszewo. Atak na policjanta
Uderzył policjanta i uciekł
Szczecin
53-latek został zatrzymany
Zaatakował policjantów kosturem, wcześniej podpalił drzwi
Katowice

Kilkadziesiąt minut później mężczyzna odpowiadający rysopisowi został zauważony przez policyjny patrol. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mieszkańca Opola.

"Podczas interwencji zatrzymany był agresywny wobec funkcjonariuszy – znieważył ich i naruszył nietykalność cielesną dwóch policjantów. Był również nietrzeźwy. Badanie pokazało ponad 2,5 promila alkoholu" - dodaje policja.

Odpowie za napaść i znieważenie policjantów

31-latek usłyszał trzy zarzuty - spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
OPOLEPolicja
Czytaj także:
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie
Szczecin
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
WARSZAWA
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pozwał posła Konrada Berkowicza
Prezydent Krakowa pozwał posła Konfederacji. Chodzi o pieniądze z KPO
Władimir Putin
Putin chce rozmawiać z Zełenskim u siebie
Świat
shutterstock_2477405973
Oszczędności mogą być potężne. Kosztem pracowników
BIZNES
imageTitle
Legia "zmieniła zasady gry". Chce więcej za utalentowanego obrońcę
EUROSPORT
Burze
Groźne burze i ulewy. Tutaj mogą pojawić się alarmy IMGW
METEO
Adan Szłapka
Do 5 lat więzienia za atak na ratownika medycznego. Rząd wprowadza zmiany
Anna Bielecka
Restauracja
"Woda to nie tylko woda". Zaskakująca pozycja w menu
BIZNES
Karol Nawrocki
Będzie Rada Gabinetowa. Jest postanowienie prezydenta
Polska
Donald Tusk
Tusk na urlopie? Rzecznik rządu odpowiada
Polska
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
WARSZAWA
Ozzy Osbourne na koncercie w węgierskim Budapeszcie. Zdjęcie z 1 czerwca 2016 roku
Premiera dokumentu o Ozzym Osbournie wstrzymana tuż przed emisją
Kultura i styl
imageTitle
Nie żyje Paweł Borkowski. Komentator wrestlingu miał 45 lat
EUROSPORT
shutterstock_1935859393
Rekordowa kumulacja w tym roku
BIZNES
Region Smokowieckiego Siodełka, gdzie odkryto wodospad - zdj. poglądowe
W Tatrach odkryto wyjątkowy wodospad
METEO
Zełenski, rozmowy
W Białym Domu mieli dwa zadania. Ukraińskie media o szczycie
Świat
imageTitle
Vingegaard ma zadebiutować na wielkiej imprezie. Kolejne starcie gigantów
EUROSPORT
Kobieta miała prawie sześć promili alkoholu w organizmie
Pijana 73-latka za kierownicą. Tak jechała przez miasto. Nagranie
Lubuskie
Władimir Putin
Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania
Świat
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Bez Polski w Białym Domu. Teraz wzajemne oskarżenia i przerzucanie winy
Polska
Świadkowie podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę
Heroiczna postawa świadków. Podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę. Nagranie
Trójmiasto
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne
WARSZAWA
praca biuro shutterstock_174876011_1
Rewolucja w prawie pracy. Nowe uprawnienia i wyższe kary
BIZNES
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
WARSZAWA
Rada Europejska, Tusk
Tusk po spotkaniach z przywódcami. Ogłosił, czego chcą "wszyscy"
Polska
Cysterna dachowała
Cysterna dachowała i wpadła do rowu
Olsztyn
Wypadek na DK50 (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał. Miał zakaz prowadzenia aut
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica