Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia na jednej z ulic w centrum Opola.

"Agresor miał bić po ciele i kopać pokrzywdzonego po twarzy, a następnie uciec. Na miejsce od razu udały się służby ratunkowe. Ratownicy medyczni zabrali pobitego mężczyznę do szpitala, natomiast policjanci rozpoczęli poszukiwania" - informuje policja w Opolu.

Kilkadziesiąt minut później mężczyzna odpowiadający rysopisowi został zauważony przez policyjny patrol. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mieszkańca Opola.

"Podczas interwencji zatrzymany był agresywny wobec funkcjonariuszy – znieważył ich i naruszył nietykalność cielesną dwóch policjantów. Był również nietrzeźwy. Badanie pokazało ponad 2,5 promila alkoholu" - dodaje policja.

Odpowie za napaść i znieważenie policjantów

31-latek usłyszał trzy zarzuty - spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.