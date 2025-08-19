Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia na jednej z ulic w centrum Opola.
"Agresor miał bić po ciele i kopać pokrzywdzonego po twarzy, a następnie uciec. Na miejsce od razu udały się służby ratunkowe. Ratownicy medyczni zabrali pobitego mężczyznę do szpitala, natomiast policjanci rozpoczęli poszukiwania" - informuje policja w Opolu.
Kilkadziesiąt minut później mężczyzna odpowiadający rysopisowi został zauważony przez policyjny patrol. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mieszkańca Opola.
"Podczas interwencji zatrzymany był agresywny wobec funkcjonariuszy – znieważył ich i naruszył nietykalność cielesną dwóch policjantów. Był również nietrzeźwy. Badanie pokazało ponad 2,5 promila alkoholu" - dodaje policja.
Odpowie za napaść i znieważenie policjantów
31-latek usłyszał trzy zarzuty - spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock