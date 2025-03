Strzelał z broni palnej do interweniujących policjantów. Wyrok

Do zdarzenia doszło 23 października 2023 roku. Krzysztof M. za brak maseczki w czasie obowiązywania obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 miał do odbycia karę aresztu. Gdy pod swoim domem zobaczył policjantów mających dowieźć go do miejsca odbycia kary, zaczął mierzyć do nich z pistoletu, a następnie zabarykadował się w domu, grożąc jego wysadzeniem.