Pożar galerii w centrum Opola. 600 osób ewakuowanych

Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w środę. Straż pożarna otrzymała informację o uruchomieniu systemu przeciwpożarowego w położonej w centrum Opola galerii handlowej.

Na miejsce wysłano strażaków, a ochrona obiektu przeprowadziła ewakuację znajdujących się w obiekcie klientów i personelu sklepów.

Jak powiedział dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ratownicy ustalili, że źródłem pożaru była rozdzielnia elektryczna. Jedna osoba, u której stwierdzono zatrucie, została przekazana medykom.

Według komunikatu zarządcy obiektu, obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania na całym terenie galerii.

