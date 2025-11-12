Pożar galerii w centrum Opola. 600 osób ewakuowanych

Do zdarzenia doszło w środę. Straż pożarna otrzymała informację o uruchomieniu systemu przeciwpożarowego w położonej w centrum Opola galerii handlowej.
Na miejsce wysłano strażaków, a ochrona obiektu przeprowadziła ewakuację znajdujących się w obiekcie klientów i personelu sklepów.
Jak powiedział dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ratownicy ustalili, że źródłem pożaru była rozdzielnia elektryczna. Jedna osoba, u której stwierdzono zatrucie, została przekazana medykom.
Według komunikatu zarządcy obiektu, obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania na całym terenie galerii.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Mielnik/PAP