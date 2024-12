12-latek znalazł torbę z pieniędzmi. Wszystko oddał. "Jestem z niego bardzo dumna"

12-latek znalazł w okolicy sklepu foliową torbę, w środku było siedem tysięcy złotych. Wszystko przekazał pracownikom marketu i poczekał na przyjazd policji. Dzięki uczciwości Dominika właściciel pieniędzy odzyskał swoje oszczędności.

Kilka dni temu 12-letni mieszkaniec Olesna na Opolszczyźnie znalazł w okolicy sklepu foliową torbę z pieniędzmi w kwocie blisko siedmiu tysięcy złotych. Dominik o swoim znalezisku powiadomił pracowników sklepu, którzy następnie przekazali gotówkę funkcjonariuszom z oleskiej komendy. Już następnego dnia, dzięki uczciwości nastolatka właściciel odzyskał swoje oszczędności.

Oddał znalezione pieniędzy

- Piekliśmy pierniki i nagle zabrakło jakiegoś składnika, chyba to była śmietana, pojechałem do sklepu. Po zakupach, kiedy już odpiąłem rower i wyjeżdżałem, znalazłem reklamówkę. Była przezroczysta i zobaczyłem, że tam są pieniądze. Zaniosłem ją do sklepu pracownikom. Zdziwili się, że to była taka suma. Mówili, żebym zadzwonił na policję. Kiedy przyjechali policjanci, to przeliczyli gotówkę i ją zabrali - opowiada Dominik

Chłopiec wcześniej zadzwonił też do mamy i powiedział, że czeka na policję.

- Początkowo się przeraziłam, bo nie wiedziałam, co się stało, ale jak zaczął później opowiadać, to oczywiście powiedziałam, że jestem z niego bardzo dumna. Cieszę się, że tak zachował się. Byłam wtedy z młodszą córką w domu, ale mąż pracuje w straży pożarnej i miał blisko, więc podszedł do syna. Kiedy przyjechał, już była policja, przeliczono komisyjnie pieniążki. Dominik otrzymał gratulacje i brawa od pracowników sklepu oraz policjantów i wrócił do domu - mówi Katarzyna Fiedor, mama 12-latka.

12-latek zwrócił pieniądze, które znalazł przed sklepem Opolska policja

Został wyróżniony

W czwartek, 19 grudnia komendant powiatowy policji w Olesnie insp. Paweł Kolczyk odwiedził szkołę, do której chodzi 12-latek. Komendant podziękował Dominikowi za właściwą reakcję i wzorowe zachowanie, wręczając nastolatkowi drobny upominek. Podziękowania zostały przekazane również rodzicom chłopca.

- Tutaj należy zaznaczyć, że jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, bo w innych przypadkach taka historia mogłaby się zakończyć zupełnie inaczej. Ktoś mógłby przewłaszczyć tę pieniądze, a jak wiemy przywłaszczenie pieniędzy o wartości powyżej 800 złotych, to jest przestępstwo z artykułu 278 kodeksu karnego zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - wyjaśnia mł. asp. Marek Kotara, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Komendant policji odwiedził szkołę, do której chodzi 12-latek Opolska policja

Autorka/Autor:SK/gp

Źródło: tvn24.pl