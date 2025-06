Szpital w Nysie z nową karetką. Pomogła Fundacja TVN i darczyńcy

Fundacja TVN wsparła szpital w Nysie. Nowa karetka już ratuje życie Źródło: TVN24

Karetka została oficjalnie włączona do systemu ratownictwa 13 czerwca.

– To jest najnowszy i pierwszy sprzęt zakupiony przez Fundację TVN w ramach wsparcia dla Szpitala Powiatowego w Nysie po powodzi – mówi Artur Kamiński, dyrektor szpitala. – Nowoczesna karetka jest już zgłoszona od paru dni do systemu i jest po kilku wyjazdach, z pełnym wyposażeniem. Zakup sfinansowany przez Fundację TVN, kwota to około miliona złotych – dodaje.

Dzięki Fundacji TVN do ratowników trafiła nowoczesna karetka Źródło: TVN24

Szczególnie ważne jest wyposażenie ambulansu, które – jak się okazuje – stanowi największy koszt. – Jeżeli chodzi o zakup samego ambulansu to nie jest taki drogi, jak samo wyposażenie, które w nim się znajduje. Na przykład takie nosze elektryczne, samojezdne, które są z najwyższej półki, najlepszych standardów i może obsługiwać jedna osoba, potrafią pomieścić pacjenta, który waży prawie 200 kilogramów – wyjaśnia Piotr Lisowiec, ratownik medyczny.

Nowy ambulans ratowników w Nysie Źródło: TVN24

Ambulans zastąpił pojazd, który został zniszczony podczas powodzi. Jak podkreśla dyrektor Kamiński, to realne wsparcie dla lokalnego systemu ratownictwa: – Mamy sześć zespołów ratownictwa medycznego w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i jedna z tych karetek ucierpiała podczas powodzi. Właśnie ta karetka, którą teraz kupiliśmy, trafiła na podstację do Korfantowa i zastąpiła tę, która była uszkodzona. Jest to bardzo wymierne wsparcie dla naszego szpitala - dodaje.

Szpital w Nysie odbudowuje się po zalaniu

To jednak dopiero początek inwestycji. Dzięki środkom zebranym przez Fundację TVN szpital planuje zakup kolejnych urządzeń medycznych. Wśród nich znajdą się: nowoczesny tomograf komputerowy, aparat RTG, trzy aparaty USG oraz sprzęt do centralnej sterylizatorni.

– Przed nami procedury przetargowe, które już trwają i dotyczą nowoczesnego tomografu komputerowego, nowoczesnego aparatu RTG, wyposażenia naszych oddziałów w trzy aparaty USG, a także wyposażenia naszej centralnej sterylizatorni. To jest łącznie kwota 8 milionów 600 tysięcy złotych. Potężne wsparcie i dedykowane na zakup sprzętu, który uległ uszkodzeniu, zniszczeniu podczas powodzi – podkreśla dyrektor Kamiński.

Dzięki darczyńcom i Fundacji TVN szpital w Nysie wzbogacił się o nowoczesny ambulans Źródło: TVN24

