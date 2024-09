W Nysie w województwie opolskim panuje najgorsza sytuacja powodziowa w kraju - przekazał w poniedziałek wieczorem komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu są służby. Mieszkańcy Nysy ratują miasto także własnymi siłami. Lokalne władze wezwały ich do rozpoczęcia "akcji wzmacniania wałów rzeki przy moście Kościuszki" workami z piaskiem. Miastu grozi zalanie właśnie z powodu ryzyka przerwania wałów. Po południu, po ogłoszeniu stanu ewakuacji i apelu o znalezienie schronienia na wyżej położonych terenach, wielu mieszkańców wyjechało z jedzeniem i wodą samochodami na wiadukt i tam pozostało. Nysa ma ponad 44 tysiące mieszkańców. Na miejscu jest reporter "Faktów" Wojciech Bojanowski i reporterka TVN24 Małgorzata Marczok.

Wcześniej, po godz. 16., do mieszkańców zwrócił się ich burmistrz. "Konieczna EWAKUACJA! Mieszkańcy Nysy! Grozi nam przerwanie wału rzeki przy ulicy Wyspiańskiego! Trzymajmy się razem!" - napisał na swoim profilu burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

W kolejnym wpisie poinformował, że od godziny 17 do 20 Wody Polskie zmniejszą zrzut wody z tamy.

"Jeszcze będą akcje, by załatać tę dziurę przez wojsko, natomiast sytuacja może potoczyć się w najgorszą stronę, czyli przebicie wału przy ulicy Wyspiańskiego i fala pójdzie w kierunku miasta. Bardzo proszę, jeśli możecie, ewakuujcie swój dobytek, siebie, swoich bliskich. Warto natychmiast wejść na najwyższą kondygnację budynku, bo fala może być kilkumetrowa. To oznacza, że będziemy mieli zalane całe miasto" - poinformował burmistrz Nysy.

"Jeżeli jest decyzja ewakuacji, to sprawa musi być na tyle poważna, że należy tak zrobić"

- Zostały wyznaczone punkty ewakuacyjne m.in. Hala Nysa przy ul. Sudeckiej - powiedział rzecznik prasowy KWP w Opolu podkom. Dariusz Świątczak i dodał, że mieszkańcy Nysy mogą pamiętać powodzie z 1997 roku i "każdy wie, gdzie powinien się udać". Prosił, by mieszkańcy "nie wdawali się w niepotrzebne dyskusje dlatego, że jeżeli jest decyzja o ewakuacji, to sprawa musi być na tyle poważna, że należy tak zrobić".

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska we Wrocławiu prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała, że doszło do "rozmycia wału na prawym brzegu" Nysy Kłodzkiej poniżej jazu. - Jest konieczność pilnego zabezpieczenia tego rozmycia '(...)helikopter będzie zrzucał big bagi z piaskiem - powiedziała Kopczyńska. Dodała, że konieczne jest zmniejszenie zrzutu wody z pobliskiego zbiornika, aby ułatwić ewakuację.

W Nysie zawyły właśnie syreny alarmowe. Do miasta zbliża się druga fala powodziowa. #powódz pic.twitter.com/o9sbqj4yv2

Próbują przeczekać najgorsze na wiadukcie

- Stanęliśmy tu, bo nie mamy rodziny ani nikogo bliskiego no i koczujemy. Mamy tu psa i siedzimy. I czekamy na jakiś kontakt, na jakąś wiadomość w ogóle. Są numery, na które można zadzwonić, ale nikt nie podnosi, ciągle zajęte, poczta głosowa - opowiedziała dziennikarzom TVN24 pani Ewa, która dwie godziny wcześniej ewakuowała się z mężem i psem z osiedla Dolna Wieś (jeszcze przed apelem burmistrza -red.). - Od soboty mamy wodę w mieszkaniu, cały parter jest zalany. Dzisiaj trochę opadła, zaczęliśmy sprzątać, a tu nagle informacja, żeby uciekać, bo idzie fala na osiem metrów.

Mają piętrowy dom i co mogli, to wynieśli na piętro. Ale lodówki nie dali rady. Przed wyjazdem wrzucili do bagażnika chleb, konserwy i wodę pitną.