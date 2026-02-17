Nauczyciel miał molestować uczennicę. Usłyszał zarzut

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nysie. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, do zdarzenia miało dojść w połowie stycznia tego roku. W trakcie indywidualnych zajęć nauczyciel miał doprowadzić uczennicę do innych czynności seksualnych.
- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - powiedział prokurator Bar.
Nauczyciel został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu i jest objęty dozorem policji. Ma także zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z uczennicą, wobec której miał dopuścić się czynu zabronionego.
