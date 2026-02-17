Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Nie żyje kobieta

Śmiertelny wypadek pod Nysą Źródło: KP PSP w Nysie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek (16 lutego) około godziny 16 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 41 pomiędzy Wierzbięcicami a Piorunkowicami, w powiecie nyskim. W zderzeniu brały udział samochód ciężarowy i osobowy.

W pojazdach znajdowali się tylko kierowcy.

"W chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej kierującej samochodem osobowym pomocy udzielały postronne osoby. Kierowca samochodu ciężarowego natomiast był w szoku pod wpływem zdarzenia. Kierujący pojazdami zostali zabrani do szpitala" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Śmiertelny wypadek pod Nysą Źródło: KP PSP w Nysie

Życia kobiety kierującej samochodem osobowym niestety nie udało się uratować.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Śmiertelny wypadek pod Nysą Źródło: KP PSP w Nysie

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Michał Malinowski /tok