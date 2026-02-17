Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Nie żyje kobieta

W poniedziałek (16 lutego) około godziny 16 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 41 pomiędzy Wierzbięcicami a Piorunkowicami, w powiecie nyskim. W zderzeniu brały udział samochód ciężarowy i osobowy.
W pojazdach znajdowali się tylko kierowcy.
"W chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej kierującej samochodem osobowym pomocy udzielały postronne osoby. Kierowca samochodu ciężarowego natomiast był w szoku pod wpływem zdarzenia. Kierujący pojazdami zostali zabrani do szpitala" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
Życia kobiety kierującej samochodem osobowym niestety nie udało się uratować.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Nysie