Jak poinformował st. sierż. Wojciech Wach z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, napastnik nie był wcześniej objęty żadnymi czynnościami policyjnymi, nie kierował gróźb ani nie zachowywał się agresywnie.

– W pewnym momencie podbiegł do policjanta i zaatakował go nożem. Na całe szczęście trafił tępą stroną ostrza w przedramię – relacjonuje Wach.

Policjanci obezwładnili napastnika, 20-latek był trzeźwy.

Trafił do aresztu

Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nysie, sąd zastosował wobec niego tymczasowy trzymiesięczny areszt.