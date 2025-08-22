Jak poinformował st. sierż. Wojciech Wach z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, napastnik nie był wcześniej objęty żadnymi czynnościami policyjnymi, nie kierował gróźb ani nie zachowywał się agresywnie.
– W pewnym momencie podbiegł do policjanta i zaatakował go nożem. Na całe szczęście trafił tępą stroną ostrza w przedramię – relacjonuje Wach.
Policjanci obezwładnili napastnika, 20-latek był trzeźwy.
Trafił do aresztu
Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nysie, sąd zastosował wobec niego tymczasowy trzymiesięczny areszt.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja w Nysie