Auto uderzyło w drzewo, nie żyje 37-latka

Do tragicznego wypadku doszło około 8.30 na drodze wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Nowa Wieś.
- 37-letnia kierująca samochodem marki Honda Accord, mieszkanka powiatu oleskiego, z nieustalonej przyczyny na łuku drogi zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. Kierująca zginęła na miejscu - przekazał aspirant sztabowy Stanisław Filak z Komendy Powiatowej Policji w Olesno.
Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury. Droga była zablokowana, wyznaczono objazdy, po godzinie 12 ruch został przewrócony.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Olesno