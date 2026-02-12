Auto uderzyło w drzewo, nie żyje 37-latka

Do zdarzenia doszło w powiecie oleskim w województwie opolskim Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło około 8.30 na drodze wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Nowa Wieś.

- 37-letnia kierująca samochodem marki Honda Accord, mieszkanka powiatu oleskiego, z nieustalonej przyczyny na łuku drogi zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. Kierująca zginęła na miejscu - przekazał aspirant sztabowy Stanisław Filak z Komendy Powiatowej Policji w Olesno.

Tragiczny wypadek w Nowej Wsi Źródło: KP PSP Olesno

Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury. Droga była zablokowana, wyznaczono objazdy, po godzinie 12 ruch został przewrócony.

Auto uderzyło w drzewo na DW487, nie żyje kobieta Źródło: Policja Olesno

