Opole Pijana rowerzystka potrąciła kobietę przechodzącą przez ulicę. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pijana rowerzystka wjechała w kobietę przechodzącą przez jezdnię w Namysłowie Źródło wideo: KPP Namysłów Źródło zdj. gł.: KPP Namysłów

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Do wypadku doszło 28 lipca na ulicy Armii Krajowej w Namysłowie. Jak ustalili policjanci, małżeństwo przechodziło przez jezdnię, gdy znajdująca się pod wpływem alkoholu 49-letnia rowerzystka uderzyła w 61-letnią kobietę. Kierująca rowerem potwierdziła przebieg zdarzenia.

"W wyniku potrącenia 61-letnia mieszkanka powiatu poznańskiego doznała obrażeń ciała. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował poszkodowaną do szpitala, gdzie udzielono jej specjalistycznej pomocy medycznej" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.

Pijana rowerzystka potrąciła kobietę w Namysłowie Źródło zdjęcia: KPP Namysłów

Miała ponad 1,5 promila

Badanie wykazało, że 49-letnia rowerzystka miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W związku z obrażeniami odniesionymi przez pieszą Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie prowadzi postępowanie dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależała od opinii biegłego lekarza. Jeśli okaże się, że obrażenia pieszej spowodowały rozstrój zdrowia na dłużej niż 7 dni, 49-letnia kobieta będzie odpowiadać za przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.