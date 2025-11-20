Quadem uderzyli w drzewo. Ojciec i jego 11-letni syn ranni

Do wypadku doszło pod Krapkowicami Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek, 20 listopada około godziny 16 na ulicy Leśnej w Mosznej na Opolszczyźnie.

Jak przekazał mł. asp. Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, 37-letni mieszkaniec gminy Strzeleczki jechał quadem ze swoim 11-letnim synem. W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

Obaj uczestnicy wypadku doznali obrażeń.

- Zarówno 37-letni kierowca, jak i 11-letnie dziecko odnieśli obrażenia kończyn dolnych, mogą mieć złamania. Mężczyzna został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - przekazał Wilczek.

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. W szpitalu zostanie kierowcy pobrana krew do badania, żeby ustalić czy był trzeźwy.

