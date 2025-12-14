Siedmiolatek odpalił samochód, potrącił młodszą siostrę

Powiat opolski (woj. lubelskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę (13 grudnia) po godzinie 15 na prywatnej posesji w Mechnicach w powiecie opolskim.

- 31-letnia kobieta wraz z dwójką dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat chciała wyjechać na kiermasz świąteczny. Gdy podchodzili do auta, kobiecie przypomniało się, że czegoś zapomniała z domu. Przekazała kluczyki siedmioletniemu synowi z poleceniem, że dzieci mają poczekać w samochodzie - powiedział aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu

Auto uruchomił przez przypadek

Jak dodał policjant, najprawdopodobniej siedmiolatek chciał uruchomić radio w samochodzie, co poskutkowało tym, że odpalił samochód. Pojazd ruszył, uszkodził bramę na posesji, a także potrącił pięcioletnią dziewczynkę.

- Z urazem twarzy została zabrana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podkreślił Kędzior.

