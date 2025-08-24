Wybuch w budynku wielorodzinnym. Trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło w sobotę. Służby około godziny 18.30 dostały zgłoszenie o wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym.
- Doszło do wybuchu gazu z butli propan-butan. Wewnątrz mieszkania było pięć osób, z czego trzy zostały poszkodowane - przekazał kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Służby na miejscu
Osoby poszkodowanego zostały na miejscu przebadane przez zespół ratownictwa medycznego - nie było konieczności przewiezienia do szpitala.
W działaniach brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
